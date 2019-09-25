Погутарили. Грозит ли Трампу импичмент за разговор с Зеленским?

Стенограмма телефонного разговора президентов США и Украины опубликована на сайте Белого дома. Эта беседа Дональда Трампа и Владимира Зеленского стала причиной для начала процедуры импичмента американского президента. Причиной скандала стала фигура Джо Байдена, кандидата в президенты США от демократов, и деятельность его сына на Украине. Трамп в разговоре с Зеленским высказывал пожелание, чтобы на Украине возобновили рассмотрение так называемого «дела Байдена». Зеленский в ответ обещал, что новый генпрокурор Украины рассмотрит эту ситуацию, и попросил Трампа предоставить дополнительную информацию. Ранее СМИ писали, что американский лидер остановил выделение средств Киеву в обмен на расследование деятельности сына кандидата в президенты Джо Байдена на Украине. Сам Трамп эти предположения сразу отрицал. В стенограмме про это тоже ничего нет.

Еще до публикации в Конгрессе США заявили о начале процедуры импичмента президента на том основании, что президент Трамп неоднократно просил Зеленского предоставить ему компромат на Джо Байдена, который сейчас лидирует в гонке среди демократов за право быть номинированным от партии кандидатом на пост президента в 2020 году. В администрации президента Обамы Байден курировал украинское направление. Его сын Хантер с 2014 года был членом совета директоров украинской компании «Бурисма». О начале процедуры импичмента объявила председатель палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси. Она дала указания шести комитетам палаты начать расследование действий главы государства. Они, по ее словам, «серьезно нарушили Конституцию». После этого Трамп распорядился опубликовать стенограмму разговора. В твитах из Нью-Йорка, где он принимает участие в работе Генеральной ассамблеи ООН, Трамп назвал действия демократов в его отношении «харасментом президента». Там же, в Нью-Йорке находится и Владимир Зеленский.

Посмешище. Так прокомментировала события вокруг телефонного разговора президентов США и Украины официальный представитель российского МИДа Мария Захарова:

«Это такая работа у демократов в США выставлять свою страну на всемирное посмешище? А именно это с Конгрессом, Белым домом и другими госструктурами сделала госпожа Пэлоси», - написала Захарова в соцсетях.

Всерьез рассчитывать на успех инициативы с объявлением Трампу импичмента демократам не приходится. Такое мнение высказал в интервью НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский. По его словам, не все из демократов решатся проголосовать за импичмент. Но даже если это произойдет в палате представителей, то в Сенате, где импичмент должны поддержать двумя третями голосов, большинство принадлежит республиканцам. «Так что, скорее всего, то, что сейчас происходит, навредит самой Демократической партии», - прогнозирует г-н Лозанский.

