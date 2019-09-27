Опрос: В США растет число сторонников импичмента Трампа

Оппозиционно настроены к импичменту 42% американцев, еще 11% не высказали определенного мнения. Издание провело опрос 26-27 сентября, его участниками стали тысяча человек.

Напомним, палата представителей Конгресса США инициировала процедуру импичмента после опубликованного разговора Трампа с Зеленским, который состоялся в июле.

Ранее директор Фонда изучения США имени Рузвельта в МГУ Юрий Рогулев в эфире НСН заявил, что противники Трампа не смогут добиться его отставки путем импичмента, так как чрезвычайно сложная и забюрократизированная процедура.





