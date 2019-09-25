Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским
На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта беседа состоялся 25 июля, и стала поводом для начала процедуры импичмента президента США, отмечает Bloomberg и приводит ссылку на соответствующий материал.
Отмечается, что во время беседы президент Соединённых Штатов сообщил, что «было бы здорово», если бы его украинский коллега изучил дело о коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена. Он является сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена и претендентом на пост президента на выборах 2020 года от демократов. При этом из стенограммы следует, что Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины сделает это, подчеркнув, что расследование будет открытым.
При этом глава Белого дома не увязывал со своей просьбой дальнейшее предоставление Киеву финансовой помощи.
Ранее НСН писала, что в Конгрессе США запустили процедуру импичмента президента страны Дональда Трампа. Об этом объявила спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси. Она обвинила президента в «предательстве должности президента, национальной безопасности и целостности выборов». В беседе с НСН президент Американского университета в Москве Эдуард Лозанский подчеркнул, что Пелоси ранее сомневалась в необходимости запуска процедуры импичмента. Лозанский заявил, что принятое ей решение может оказаться большой ошибкой.
Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей