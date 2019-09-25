Белый дом опубликовал стенограмму разговора Трампа с Зеленским

На сайте Белого дома опубликована стенограмма телефонного разговора Дональда Трампа с президентом Украины Владимиром Зеленским. Эта беседа состоялся 25 июля, и стала поводом для начала процедуры импичмента президента США, отмечает Bloomberg и приводит ссылку на соответствующий материал.

Отмечается, что во время беседы президент Соединённых Штатов сообщил, что «было бы здорово», если бы его украинский коллега изучил дело о коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена. Он является сыном бывшего вице-президента США Джо Байдена и претендентом на пост президента на выборах 2020 года от демократов. При этом из стенограммы следует, что Зеленский пообещал, что новый генпрокурор Украины сделает это, подчеркнув, что расследование будет открытым.

При этом глава Белого дома не увязывал со своей просьбой дальнейшее предоставление Киеву финансовой помощи.