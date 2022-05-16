«Агрессия и угроза режиму»: Названы условия, при которых Лукашенко введет войска на Украину
Единственным условием для ввода белорусских войск на территорию Украины может стать непосредственное нападение со стороны ВСУ или стран НАТО, считает белорусский политолог Алексей Дзермант.
Белорусская армия выполняет задачи по защите своих границ, введение войск на территорию Украины возможно только в том случае, если на Беларусь будет совершено нападение, заявил белорусский политолог Алексей Дзермант Telegram-каналу «Радиоточка НСН».
Попытка расчленить Украину является самой опасной тенденцией в этой стране. Об этом в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве заявил в понедельник, 16 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко.
«Есть несколько факторов. Во-первых, белорусская армия должна защищать свои границы, особенно в направлении западном, потому что там сосредоточена большая группировка. Если белорусская армия вся уйдет на Украину, то ничто не будет мешать полякам ударить и по Беларуси, и по Калининградской области и, в общем-то, и по России. Мы оттягиваем на себя огромную группировку НАТО на западе и частично украинские войска, которые сейчас находятся на Полесье, то есть они тоже «оттянуты» белорусским фактором. Есть и чисто военные аспекты. У Беларуси только 25% контрактников в армии, это количество для проведения серьезной операции небольшое. Россия ее проводит в основном контрактниками – да не в основном, а контрактники плюс добровольцы ДНР или добровольцы, которые в Чечню едут и через нее уже добираются до фронта. Немножко разная структура армии, белорусская армия не подготовлена для наступательной операции в настоящий момент. Исходя из этих двух факторов, Беларусь и не участвует напрямую в спецоперации. Но при этом мы предоставили территории России, когда это было необходимо, для вхождения на территорию Украины с севера, мы по всему спектру оборонительных мероприятий взаимодействуем. Естественно, на политическом, дипломатическом, информационном фронте тоже», - объяснил политолог.
Дзермант отметил, что в случае ввода войск на украинскую территорию белорусское руководство не застраховано от рисков.
«Это возможно, если со стороны Украины будет совершено нападение, и Беларусь будет вынуждена защищать свою линию, делать ее безопасной. Возможно, чтобы с территории Украины не было в дальнейшем нападений, Беларусь на какое-то время взяла бы под контроль какую-то часть Украины, но только в случае, если будет агрессия со стороны Украины, а Беларуси придется на это отвечать. В настоящее время нет [других условий]. Ни политически Россия не обращалась с такой просьбой, ни, собственно, в белорусском обществе нет пока поддержки наступательных действий. Безусловно, для Лукашенко риски есть. Никто не застрахован, что полевые командиры или киевский режим не отдадут приказ напасть на Беларусь, чтобы дестабилизировать ситуацию, смести политический режим. Такие риски есть, они велики, и единственное, что пока от этого удара сдерживает, что и Беларуси есть, чем ответить, и Россия не останется в стороне. Но это пока. Опять же, мы видим, что группировка НАТО у наших границ огромная, и как она себя поведет в этой ситуации, мы тоже пока не знаем», - подытожил собеседник «Радиоточки НСН».
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассказал, как можно было бы избежать «адских санкций».
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