«Агрессия и угроза режиму»: Названы условия, при которых Лукашенко введет войска на Украину

Белорусская армия выполняет задачи по защите своих границ, введение войск на территорию Украины возможно только в том случае, если на Беларусь будет совершено нападение, заявил белорусский политолог Алексей Дзермант Telegram-каналу «Радиоточка НСН».

Попытка расчленить Украину является самой опасной тенденцией в этой стране. Об этом в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в Москве заявил в понедельник, 16 мая, президент Белоруссии Александр Лукашенко.