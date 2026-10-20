В России средняя пенсия неработающих граждан вырастет на 2,4 тысячи рублей

«Средний размер страховой пенсии по старости повысится в 2027 году на 2 466 рублей», — отметил он.

Чирков подчеркнул, что выплата увеличится до 30 241 рубля.

Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что в 2027 году страховые пенсии россиян в проиндексируют дважды — в феврале и в апреле, напоминает 360.ru.

