В России средняя пенсия неработающих граждан вырастет на 2,4 тысячи рублей
20 октября 202607:26
Юлия Савченко
Средний размер страховой пенсии по старости для неработающих пенсионеров в следующем году превысит 30 тысяч рублей. Об этом рассказал председатель Социального фонда РФ Сергей Чирков в беседе с РИА Новости.
«Средний размер страховой пенсии по старости повысится в 2027 году на 2 466 рублей», — отметил он.
Чирков подчеркнул, что выплата увеличится до 30 241 рубля.
Ранее министр финансов Антон Силуанов рассказал, что в 2027 году страховые пенсии россиян в проиндексируют дважды — в феврале и в апреле, напоминает 360.ru.
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