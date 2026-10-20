В РФ детям до 14 лет потребуется свой загранпаспорт
Российским детям до 14 лет потребуется свой загранпаспорт для выезда за пределы страны, сообщает ТАСС.
Это произойдет с 1 января 2027 года. С предстоящего года записи о детях в загранпаспортах старого образца вносить не будут. Ранее выданные документы, в которых уже проставлена отметка о несовершеннолетних, будут признаваться действительными до окончания срока действия паспорта.
Сегодня данные ребенка можно добавить в загранпаспорт старого образца со сроком действия пять лет. В этом случае он вправе выехать за границу вместе с родителем, в чей документ он вписан. Детям старше 14 лет для выезда за границу достаточно собственного загранпаспорта или паспорта РФ.
Ранее МВД перечислило страны, в которые можно въехать по внутрироссийскому паспорту, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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