СМИ: Уиткофф хочет посетить Россию после встречи с Зеленским
Спецпосланник президента США Стив Уиткофф после встречи в Норвегии с президентом Украины Владимиром Зеленским может посетить Россию и встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил в соцсети Х журналист Барак Равид со ссылкой на источники.
Отмечается, что сейчас Уиткофф направляется в Осло для встречи с Зеленским. В консультациях примут участие в том числе представители руководства Евросоюза и НАТО, а также Великобритании, Германии, Италии, Франции. Цель встречи - продолжение работы над комплексным предложением, которое может стать основой для возобновления переговоров с Москвой. Как указал журналист, затем Уиткофф рассчитывает посетить РФ и обсудить с Путиным разработанные предложения.
По словам источника, президент США Дональд Трамп поручил провести «интенсивную работу по разработке всеобъемлющего мирного предложения с участием Украины и Европы». Следующий шаг - проверка того, сможет ли эта работа стать основой для серьезных переговоров с Москвой.
Ранее стало известно, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским, стороны обсудили итоги встречи делегаций Киева и Вашингтона, пишет 360.ru.
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