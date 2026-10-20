СМИ: Уиткофф хочет посетить Россию после встречи с Зеленским

Отмечается, что сейчас Уиткофф направляется в Осло для встречи с Зеленским. В консультациях примут участие в том числе представители руководства Евросоюза и НАТО, а также Великобритании, Германии, Италии, Франции. Цель встречи - продолжение работы над комплексным предложением, которое может стать основой для возобновления переговоров с Москвой. Как указал журналист, затем Уиткофф рассчитывает посетить РФ и обсудить с Путиным разработанные предложения.

По словам источника, президент США Дональд Трамп поручил провести «интенсивную работу по разработке всеобъемлющего мирного предложения с участием Украины и Европы». Следующий шаг - проверка того, сможет ли эта работа стать основой для серьезных переговоров с Москвой.

Ранее стало известно, что американские переговорщики Стив Уиткофф и Джаред Кушнер провели телефонный разговор с Владимиром Зеленским, стороны обсудили итоги встречи делегаций Киева и Вашингтона, пишет 360.ru.

