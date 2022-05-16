Лукашенко рассказал, как избежать «адских санкций»
16 мая 202214:56
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассказал, как можно было бы избежать «адских санкций».
Так, по его словам, если бы страны организации сразу «выступили бы единым фронтом» против оказываемого давления, таких ограничений не последовало бы.
Ранее Александр Лукашенко заявил, что Запад проводит против Минска и Москвы полномасштабную гибридную агрессию.
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16 мая 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru