Лукашенко рассказал, как избежать «адских санкций»

Так, по его словам, если бы страны организации сразу «выступили бы единым фронтом» против оказываемого давления, таких ограничений не последовало бы.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Запад проводит против Минска и Москвы полномасштабную гибридную агрессию.