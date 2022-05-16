Лукашенко рассказал, как избежать «адских санкций»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе саммита Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) рассказал, как можно было бы избежать «адских санкций».

Путин заявил, что Россия уверенно справляется с санкциями

Так, по его словам, если бы страны организации сразу «выступили бы единым фронтом» против оказываемого давления, таких ограничений не последовало бы.

Ранее Александр Лукашенко заявил, что Запад проводит против Минска и Москвы полномасштабную гибридную агрессию.

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ФОТО: РИА Новости / Пресс-служба президента РБ
ТЕГИ:ПрезидентСанкцииОДКББелоруссияАлександр Лукашенко
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