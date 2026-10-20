ЕС намерен вытеснить РФ и КНР с Северного морского пути

По ее словам, Запад должен не допустить доминирования России и Китая в регионе и обеспечить свободный доступ к Северному морскому пути. С этой целью Европейский союз намерен объединить усилия с США и Канадой, усилить спутниковое наблюдение и вложиться в арктическую инфраструктуру.

Особое беспокойство блока европейцев вызывает растущее сотрудничество Москвы и Пекина, которые активно развивают северные торговые маршруты.

Северный морской путь проходит вдоль российского арктического побережья. Этот транспортный коридор Брюссель рассматривает как одно из ключевых направлений стратегического соперничества.

Ранее стало известно, что в 2027 году Евросоюз запустит программу наблюдения за Арктикой. Она войдет в новую стратегию ЕС в регионе, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

