В России предложено при выписке из больниц выдавать месячный запас лекарств

Соответствующее письмо он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Речь идет о тех, кто перенес инфаркт или инсульт. Депутат считает, что пациенты, выписываемые из стационара после тяжелых заболеваний и операций, нуждаются в непрерывном продолжении назначенной терапии.

По словам Миронова, пациенту при выписке могут выдать препараты на пять дней, однако такого запаса может оказаться недостаточно. Парламентарий отметил, что в Москве пациентам, перенесшим инфаркт или инсульт, при выписке выдают первый 30-дневный запас льготных препаратов с передачей сведений в поликлинику. «Справедливая Россия» хочет распространить такой подход на федеральный уровень.

Ранее кабмин расширил перечень стратегически значимых лекарств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

