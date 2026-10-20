В России предложено при выписке из больниц выдавать месячный запас лекарств
Пациентам при выписке из больниц следует бесплатно выдавать месячный запас лекарств, сообщает ТАСС со ссылкой на инициативу лидера «Справедливой России» Сергея Миронова.
Соответствующее письмо он направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко. Речь идет о тех, кто перенес инфаркт или инсульт. Депутат считает, что пациенты, выписываемые из стационара после тяжелых заболеваний и операций, нуждаются в непрерывном продолжении назначенной терапии.
По словам Миронова, пациенту при выписке могут выдать препараты на пять дней, однако такого запаса может оказаться недостаточно. Парламентарий отметил, что в Москве пациентам, перенесшим инфаркт или инсульт, при выписке выдают первый 30-дневный запас льготных препаратов с передачей сведений в поликлинику. «Справедливая Россия» хочет распространить такой подход на федеральный уровень.
Ранее кабмин расширил перечень стратегически значимых лекарств, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max
Горячие новости
- Из центра Владивостока убрали памятник Солженицыну
- СМИ: Уиткофф хочет посетить Россию после встречи с Зеленским
- В России средняя пенсия неработающих граждан вырастет на 2,4 тысячи рублей
- В России предложено при выписке из больниц выдавать месячный запас лекарств
- ЕС намерен вытеснить РФ и КНР с Северного морского пути
- В РФ детям до 14 лет потребуется свой загранпаспорт
- СМИ: США не одобрили поставки Украине снарядов для Patriot
- С девяти ответчиков взыскали 632 млн в пользу Большого театра
- В девяти отраслях экономики РФ зарплаты превысили 500 тысяч рублей
- Трамп анонсировал освобождение задержанного в России американца