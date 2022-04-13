«Делает жесты, но огрызается»: Лукашенко назвали утратившим независимость от Путина

Белорусские власти практически утратили независимость от Москвы в принятии решений, однако объединяться страны не будут, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» беглый белорусский политолог Дмитрий Болкунец.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность вхождения его страны в состав России. «Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», - сказал он в этой связи журналистам во Владивостоке.