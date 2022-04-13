«Делает жесты, но огрызается»: Лукашенко назвали утратившим независимость от Путина
Кремлю важно, чтобы Белоруссия оставалась независимым государством, при этом у официального Минска не осталось самостоятельности, сказал в эфире НСН Дмитрий Болкунец.
Белорусские власти практически утратили независимость от Москвы в принятии решений, однако объединяться страны не будут, сказал в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» беглый белорусский политолог Дмитрий Болкунец.
Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко отверг возможность вхождения его страны в состав России. «Мы с Путиным не настолько глупы, чтобы действовать старыми методами», - сказал он в этой связи журналистам во Владивостоке.
«Мы с Путиным не настолько глупы»: Лукашенко ответил на слухи о включении Белоруссии в состав России
«Заявления Лукашенко – это популистский ход. Когда он приезжает в Россию, то делает такие жесты в адрес Кремля, но, когда находится в Белоруссии иногда начинает огрызаться. После событий на Украине я не вижу никаких оснований, чтобы Белоруссию включать в состав России. Для Кремля важно, чтобы она оставалась независимым государством. При этом Москва с помощью экономических механизмов будет решать свои задачи по политическим процессам в Белоруссии», - сказал Болкунец.
При этом он указал на очень серьезную зависимость Минска от Москвы.
«Белоруссия сейчас является чрезвычайно зависимой от России по всем направлениям, по финансам, внешней политике, военной сфере. В нынешней ситуации, я думаю, что самостоятельности у официального Минска практически никакой не осталось», - считает политолог.
При этом Болкунец назвал авантюрой возможное воссоединение республик на советский манер.
«Создавать в 70 лет новые союзы – это выглядит авантюрой. Если бы было желание и воля народов к объединению, это выразилось бы в масштабных акциях. Например, в ноябре Лукашенко и Путин подписали 28 дорожных карт, после чего ни в Минске, ни в Москве, ни в других городах не было народного ликования на улицах. Ни один человек не вышел праздновать это историческое событие. Все это выглядит как бутафория и попытка воссоздать СССР, но это не будет устойчивой конструкцией», - заключил собеседник «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, депутат Госдумы и гуру интеллектуальных игр Анатолий Вассерман сказал НСН, что, согласно математическим расчетам, техническая возможность для объединения у России и Белоруссии появится не раньше, чем через пять лет.
«Конкретно по Белоруссии смысла этого делать нет, Александр Григорьевич прав. (…) Предпосылки для полного объединения РФ и Белоруссии появятся не раньше, чем через лет 5-8. До конца нынешнего срока полномочий наших президентов нынешний формат взаимодействия оптимальный», - подсчитал Вассерман.
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