Афганистан: Нет хороших или плохих террористов

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин отметил на пресс-конференции в НСН, что скептически относится к заявлениям политиков, причисляющих «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) к «хорошим террористам».

«Нет хороших или плохих террористов. Все это звучит несколько странно и похоже на некие заклинания, потому что понятно, что приход к власти «Талибана» несет серьезную угрозу дестабилизации, прежде всего, у соседей. Афганский миграционный кризис грозит ближайшим соседям, а через Узбекистан и Таджикистан грозит России. Эта победа и психологический драйв может распространиться, особенно среди неустоявшейся молодежи, которая ищет себя в соседних странах с подавляющим мусульманским населением», - сказал Чупрыгин.

Напомним, 26 августа в результате серии терактов у аэропорта Кабула погибли более 100 человек, пострадали более 1300. В числе жертв 13 американских военных. Ответственность за эти акции взяли на себя боевики группировки «Исламское государство» (зaпрещеннaя в России террористическaя оргaнизaция). При этом атaку осудили внутри Aфгaнистaнa – и «Тaлибaн», и возглaвивший Высший совет по нaционaльному примирению Aбдуллa Aбдуллa, и силы сопротивления тaлибaм в Пaнджшере.







