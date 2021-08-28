Афганистан: Нет хороших или плохих террористов
Политологи и общественники обсудили борьбу террористических движений в Афганистане.
Американские военные провели в Афганистане спецоперацию против боевика ответвления террористической организации «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) группировки «Исламское государство в Хорасане». Об этом говорится в заявлении представителя Центрального командования ВС США Уильяма Урбана.
Радикал занимался организацией нападений, по предварительной оценке, он был уничтожен.
США завезли в Афганистан более 35 тысяч представителей ИГИЛ (ИГИЛ – зaпрещеннaя в России террористическaя оргaнизaция) ради дестабилизации ситуации в регионе, заявил на пресс-конференции в НСН председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана, экс-сенатор Франц Клинцевич.
«Два года назад в Кандагаре было всего 12 игиловцев, и развиться им «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), не давал, жестко пресекал. За два года американцы перевезли более 35 тысяч игиловцев из Сирии вместе с семьями, основная масса их – русскоговорящие. Мне было непонятно, куда делись игиловцы и почему молчат? Я говорил, что они скоро проявятся. В Афганистане сейчас крайне опасная ситуация, непредсказуемость. Есть в этой непредсказуемости четкая стратегия американцев на развитие управляемого хаоса, где, наверное, в конечном итоге мы (Россия - прим. НСН) - самая крайняя и самая важная цель. Это мой вывод с первых дней вывода американских войск», - сказал Клинцевич.
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин отметил на пресс-конференции в НСН, что скептически относится к заявлениям политиков, причисляющих «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) к «хорошим террористам».
«Нет хороших или плохих террористов. Все это звучит несколько странно и похоже на некие заклинания, потому что понятно, что приход к власти «Талибана» несет серьезную угрозу дестабилизации, прежде всего, у соседей. Афганский миграционный кризис грозит ближайшим соседям, а через Узбекистан и Таджикистан грозит России. Эта победа и психологический драйв может распространиться, особенно среди неустоявшейся молодежи, которая ищет себя в соседних странах с подавляющим мусульманским населением», - сказал Чупрыгин.
Напомним, 26 августа в результате серии терактов у аэропорта Кабула погибли более 100 человек, пострадали более 1300. В числе жертв 13 американских военных. Ответственность за эти акции взяли на себя боевики группировки «Исламское государство» (зaпрещеннaя в России террористическaя оргaнизaция). При этом атaку осудили внутри Aфгaнистaнa – и «Тaлибaн», и возглaвивший Высший совет по нaционaльному примирению Aбдуллa Aбдуллa, и силы сопротивления тaлибaм в Пaнджшере.
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