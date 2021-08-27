«Кол в сердце империи». Облагораживание талибов назвали «заклинаниями»
«Драйв» побед «Талибана» может распространиться на молодежь из соседних стран и дойти до России, сказал на пресс-конференции в НСН политолог Андрей Чупрыгин
Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин заявил на пресс-конференции в НСН, что скептически относится к заявлениям политиков, причисляющих «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) к «хорошим террористам».
«Нет хороших или плохих террористов. Все это звучит несколько странно и похоже на некие заклинания, потому что понятно, что приход к власти «Талибана» несет серьезную угрозу дестабилизации, прежде всего, у соседей. Афганский миграционный кризис грозит ближайшим соседям, а через Узбекистан и Таджикистан грозит России». Плюс это «победа наших», нарратив «Талибана»: «Афганистан – кладбище империи», «Мы победили три империи в раз, забив деревянный клин в сердце американского империализма». Эта победа и психологический драйв может распространиться, особенно среди неустоявшейся молодежи, которая ищет себя в соседних странах с подавляющим мусульманским населением», - сказал Чупрыгин.
При этом, по его словам, а Афганистане «каждый воюет с каждым», а объединиться различные группировки могут только в борьбе против внешнего врага.
«Я предполагаю, что когда на территории Афганистана не останется «институционального оккупанта», они опять начнут делить территорию между собой, и «Талибан» попадет под всеафганское колесо внутренних раздоров. Насколько оно будет интенсивным, покажет время», - прогнозирует старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ.
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