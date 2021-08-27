«Кол в сердце империи». Облагораживание талибов назвали «заклинаниями»

Старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин заявил на пресс-конференции в НСН, что скептически относится к заявлениям политиков, причисляющих «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация) к «хорошим террористам».

«Нет хороших или плохих террористов. Все это звучит несколько странно и похоже на некие заклинания, потому что понятно, что приход к власти «Талибана» несет серьезную угрозу дестабилизации, прежде всего, у соседей. Афганский миграционный кризис грозит ближайшим соседям, а через Узбекистан и Таджикистан грозит России». Плюс это «победа наших», нарратив «Талибана»: «Афганистан – кладбище империи», «Мы победили три империи в раз, забив деревянный клин в сердце американского империализма». Эта победа и психологический драйв может распространиться, особенно среди неустоявшейся молодежи, которая ищет себя в соседних странах с подавляющим мусульманским населением», - сказал Чупрыгин.