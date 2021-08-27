Байден отдал приказ готовить удары по ИГ*

Американский президент Джо Байден отдал приказ военным готовить оперативные планы ударов по лидерам и объектам запрещенной в России группировки «Исламское государство».

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Ее обвиняют в организации взрывов у аэропорта Кабула в Афганистане. «Мы ответим сильно и точно в то время и в том месте, которые сами выберем», — сказал глава Белого Дома.

Президент также подчеркнул, что произошедшее не остановит эвакуацию людей из Афганистана.

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ТЕГИ:Джо БайденАфганистанТеррористы
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