Байден отдал приказ готовить удары по ИГ*

Ее обвиняют в организации взрывов у аэропорта Кабула в Афганистане. «Мы ответим сильно и точно в то время и в том месте, которые сами выберем», — сказал глава Белого Дома.

Президент также подчеркнул, что произошедшее не остановит эвакуацию людей из Афганистана.

