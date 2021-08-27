«Управляемый хаос». В терактах в Афганистане усмотрели план американцев

«Два года назад в Кандагаре было всего 12 игиловцев, и развиться им «Талибан» (запрещенная в РФ террористическая организация), не давал, жестко пресекал. За два года американцы перевезли более 35 тысяч игиловцев из Сирии вместе с семьями, основная масса их – русскоговорящие. Мне было непонятно, куда делись игиловцы и почему молчат? Я говорил, что они скоро проявятся. Зачем нужны эти теракты в этом бардаке, когда там большое количество людей разной национальности, в том числе и военных? Дальше начинаются проблемы с дестабилизацией и без того дестабилизированной страны. Я во всем этом вижу ситуацию управляемого хаоса, запущенного американцами», - сказал Клинцевич.

По его словам, дальше будет включен «механизм миграционного оружия».

«Через беженцев в наши среднеазиатские республики и в Россию пойдут подготовленные террористы для дальнейшей дестабилизации ситуации, чтобы весь этот регион находился в хаосе терактов, беспорядков и деструктивных процессов. В Афганистане сейчас крайне опасная ситуация, непредсказуемость. Есть в этой непредсказуемости четкая стратегия американцев на развитие управляемого хаоса, где, наверное, в конечном итоге мы (Россия - прим. НСН) - самая крайняя и самая важная цель. Это мой вывод с первых дней вывода американских войск», - отметил председатель правления Российского союза ветеранов Афганистана.

26 августа в результате серии терактов у аэропорта Кабула погибли более 100 человек, пострадали более 1300. В числе жертв 13 американских военных. Ответственность за эти акции взяли на себя боевики группировки «Исламское государство» (зaпрещеннaя в России террористическaя оргaнизaция). При этом атaку осудили внутри Aфгaнистaнa – и «Тaлибaн», и возглaвивший Высший совет по нaционaльному примирению Aбдуллa Aбдуллa, и силы сопротивления тaлибaм в Пaнджшере.

