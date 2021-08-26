Теракт в Кабуле. Что известно о виновниках и последствиях?

Более 13 погибших и 70 раненых в результате атаки смертников. Россиян на месте взрыва не было.

В результате теракта недалеко от аэропорта Кабула в Афганистане погибло как минимум 13 человек, в том числе дети, и ещё более 70 было ранено, сообщил телеканал Alhadath со ссылкой на официальное заявление представителей запрещённого в России террористического движения «Талибан».

В Минобороны Турции утверждают, что произошло два взрыва, а французский посол уточнил, что взрыв был только один, но сохраняется угроза второго. В результате происшествия погибли двое американских военных, а также несколько военнослужащих «Талибана». Пентагон заявляет, что взрыв произошёл в результате атаки смертника.

Кроме того, как сообщала ИА Regnum, руководство США в Афганистане получало до этого конкретные угрозы о планируемых нападениях другой террористической организации, запрещенной на территории РФ – ИГИЛ. Более того, как утверждают американские СМИ, именно ИГИЛ и стоит за взрывом у аэропорта в Кабуле.

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Telegram-канал Murado описывает происходящее в Кабуле следующим образом: «Вой сирен не прекращается, мы слышим бесконечный поток машин полиции, скорых и бойцов «Талибана». Мобильный интернет в Кабуле или выключили, или он практически не работает. Связь у нас и коллег только по сотовой связи или Wi-Fi. Недавно «Талибан» вещал по громкоговорителям, призывал людей вернуться в свои дома».

Граждан России на момент теракта в аэропорту не было, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«На момент теракта в аэропорту Кабула российских граждан, по данным посольства России в Афганистане, не было», - написала она в своём Telegram-канале.

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ФОТО: twitter.com
ТЕГИ:ИГИЛТалибанАфганистанКабул
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