Адвокаты задержанных в Белоруссии россиян дали подписку о неразглашении

Группе россиян, задержанных в Белоруссии, предоставлены адвокаты, они находятся под подпиской о неразглашении. Об этом заявила пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Дарья Шупенька, отмечает РИА Новости. Напомним, 29 июля стало известно, что в Минске были задержаны 32 россиянина, еще один - на юге страны. Как утверждает Минск, все они являются военными наемниками из «ЧВК Вагнера».

Адвокат Тимур Маршани рассказал НСН о дальнейшей возможной судьбе задержанных, объяснив действия белорусских властей не правовыми, а исключительно политическими мотивами.

В МИД РФ выразили недоумение версией Минска о задержании россиян

Между тем, на фоне задержания россиян в Минске проходят многотысячные митинги против режима президента страны Александра Лукашенко. По данным правозащитников, последний митинг стал рекордным по численности и собрал более 34 тысяч человек. Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, напоминает Ura.ru.

Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН заявил, что задержание россиян в Минске является сознательной провокацией Лукашенко, чтобы привлечь на свою сторону белорусских националистов.



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ФОТО: flickr.com
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