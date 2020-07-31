Адвокаты задержанных в Белоруссии россиян дали подписку о неразглашении
Группе россиян, задержанных в Белоруссии, предоставлены адвокаты, они находятся под подпиской о неразглашении. Об этом заявила пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Дарья Шупенька, отмечает РИА Новости. Напомним, 29 июля стало известно, что в Минске были задержаны 32 россиянина, еще один - на юге страны. Как утверждает Минск, все они являются военными наемниками из «ЧВК Вагнера».
Адвокат Тимур Маршани рассказал НСН о дальнейшей возможной судьбе задержанных, объяснив действия белорусских властей не правовыми, а исключительно политическими мотивами.
Между тем, на фоне задержания россиян в Минске проходят многотысячные митинги против режима президента страны Александра Лукашенко. По данным правозащитников, последний митинг стал рекордным по численности и собрал более 34 тысяч человек. Выборы в Белоруссии пройдут 9 августа, напоминает Ura.ru.
Первый глава постсоветской Белоруссии Станислав Шушкевич в эфире НСН заявил, что задержание россиян в Минске является сознательной провокацией Лукашенко, чтобы привлечь на свою сторону белорусских националистов.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
840 тыс.+5 482 / сут.
Умерли
13 963+161 / сут.
Выздоровели
638 тыс.+8 755 / сут.
- Адвокаты задержанных в Белоруссии россиян дали подписку о неразглашении
- В Госдуме объяснили, как пенсионерам получить рассрочку по кредитным долгам
- Путин предложил проводить в школах мероприятия по изучению Конституции
- Туристы рассказали, где они хотят отдыхать после открытия границ
- Минфин урежет финансирование «Роскосмоса»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru