Адвокаты задержанных в Белоруссии россиян дали подписку о неразглашении

Группе россиян, задержанных в Белоруссии, предоставлены адвокаты, они находятся под подпиской о неразглашении. Об этом заявила пресс-секретарь Белорусской республиканской коллегии адвокатов (БРКА) Дарья Шупенька, отмечает РИА Новости. Напомним, 29 июля стало известно, что в Минске были задержаны 32 россиянина, еще один - на юге страны. Как утверждает Минск, все они являются военными наемниками из «ЧВК Вагнера».

Адвокат Тимур Маршани рассказал НСН о дальнейшей возможной судьбе задержанных, объяснив действия белорусских властей не правовыми, а исключительно политическими мотивами.