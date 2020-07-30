Адвокат рассказал о дальнейшей судьбе задержанных в Белоруссии россиян

Власти Белоруссии в среду задержали 32 россиян в Минске, еще один человек был задержан на юге страны. Как утверждает Минск, все они являются военными наемниками из «ЧВК Вагнера». Возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

Адвокат Тимур Маршани рассказал НСН о дальнейшей возможной судьбе задержанных, объяснив действия белорусских властей не правовыми, а исключительно политическими мотивами.

«Дальше их ждет предъявление обвинения, предварительное следствие и потом передача дела в суд. Но скорее все это ограничится сугубо формальной оценкой их действий. Если по линии межгосударственного сотрудничества нам удастся уладить этот конфликт, то мы заберем их в России, где их будут судить по соответствующим статьям Уголовного кодекса», - рассказал адвокат.

Маршани считает, что Минск в этом деле руководствуется сугубо политическими соображениями. По его мнению, власти Белоруссии в дальнейшем будут обвинять непосредственно Россию в подготовке теракта, а не конкретную группу граждан.

Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН назвал задержание россиян в Минске «провокацией».

