Адвокат рассказал о дальнейшей судьбе задержанных в Белоруссии россиян
Адвокат Тимур Маршани рассказал НСН о дальнейшей возможной судьбе россиян, задержанных в Белоруссии.
Власти Белоруссии в среду задержали 32 россиян в Минске, еще один человек был задержан на юге страны. Как утверждает Минск, все они являются военными наемниками из «ЧВК Вагнера». Возбуждено уголовное дело по статье "теракт".
Адвокат Тимур Маршани рассказал НСН о дальнейшей возможной судьбе задержанных, объяснив действия белорусских властей не правовыми, а исключительно политическими мотивами.
«Дальше их ждет предъявление обвинения, предварительное следствие и потом передача дела в суд. Но скорее все это ограничится сугубо формальной оценкой их действий. Если по линии межгосударственного сотрудничества нам удастся уладить этот конфликт, то мы заберем их в России, где их будут судить по соответствующим статьям Уголовного кодекса», - рассказал адвокат.
Маршани считает, что Минск в этом деле руководствуется сугубо политическими соображениями. По его мнению, власти Белоруссии в дальнейшем будут обвинять непосредственно Россию в подготовке теракта, а не конкретную группу граждан.
Ранее член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич в эфире НСН назвал задержание россиян в Минске «провокацией».
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