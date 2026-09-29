Сборная России по футболу обыграла Иран 2:0 в товарищеском матче

Сборная России по футболу сумела обыграть участника чемпионата мира 2026 года, команду Ирана в товарищеском матче. Игра в Казани завершилась со счетом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме одним игроком.

Александр Головин, выступающий за «Монако», отличился на 21и 36 минутах. В составе российской команды со стартового свистка на поле находились футболисты, представляющие клубы, которые выступают под эгидой УЕФА. Помимо Головина, это вратарь Матвей Сафонов «Пари Сен-Жермен», полузащитник Алексей Батраков «Галатасарай».

Замах на ЧМ: Булыкин объяснил, почему сборной РФ важно победить команду Ирана

Матч обслуживала бригада судей из Узбекистана. В рамках осеннего учебно-тренировочного сбора российская национальная команда также сыграет 3 октября с Намибией в Екатеринбурге, в 6 октября – со сборной Нигерии в Нижнем Новгороде.

Ранее бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин объяснил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», почему для РФ важна победа над Ираном.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
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