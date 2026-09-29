Сборная России по футболу обыграла Иран 2:0 в товарищеском матче

Сборная России по футболу сумела обыграть участника чемпионата мира 2026 года, команду Ирана в товарищеском матче. Игра в Казани завершилась со счетом 2:0. Оба гола были забиты в первом тайме одним игроком.

Александр Головин, выступающий за «Монако», отличился на 21и 36 минутах. В составе российской команды со стартового свистка на поле находились футболисты, представляющие клубы, которые выступают под эгидой УЕФА. Помимо Головина, это вратарь Матвей Сафонов «Пари Сен-Жермен», полузащитник Алексей Батраков «Галатасарай».