«Декларация без последствий»: Клишас раскритиковал резолюцию ООН

Генеральная Ассамблея ООН большинством голосов приняла проект резолюции о возмещении ущерба Киеву. Документ предусматривает необходимость создания механизма возмещения убытков, предположительно, со стороны России. Резолюцию поддержали 94 страны, 73 воздержались, против проголосовали 14 государств.

«Резолюция не имеет никакого юридического значения. Это - политическая декларация. Правовых последствий не создает», - сказал Клишас.

Ранее первый заместитель комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН», что Запад ищет все способы использовать украденные у России активы и сделает это, так как противостоять в данном случае будет сложно.



