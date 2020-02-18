А был ли «Бук»? Журналисты нашли новые свидетельства по крушению MH17

На публикацию обратило внимание информагентство ТАСС. В частности, был обнародован документ Службы военной разведки и безопасности Нидерландов, направленной прокуратуре этой страны. В нём говорится, что MH17 пролетал вне зоны досягаемости со всех используемых Украиной и Россией мест размещения комплексов «Бук-М1».

Сооснователь проекта, голландский журналист Макс ван дер Верфф заявил ТАСС, что голландская располагала данными о расположении комплексов «Бук» во время вооруженного конфликта в Донбассе.

Ещё в двух документах приводятся свидетельства того, что в день крушения MH17 в небе видели украинские истребители. О свидетелях появления истребителей говорит журналист Билли Сикс в беседе с австралийской полицией, а также неназванный свидетель в разговоре с голландской полицией.

Международная следственная группа подозревает в причастности к крушению ополченцев Донбасса. В числе подозреваемых россияне Игорь Гиркин (Стрелков), Олег Пулатов, Сергей Дубинский и украинец Леонид Харченко. Суд над ними начнётся в Нидерландах 9 марта.

Ранее сообщалось, что Россия просила у Нидерландов возможности судить подозреваемых на российской территории, но Нидерланды отказали и не предоставили материалы уголовного дела. Стрелков в эфире НСН заявил, что ничего не знал о таком запросе Москвы.

Объяснить, зачем российской стороне потребовались материалы этого уголовного дела, он не смог: «Очень сложно человеку постичь разум «гномов» - обитателей Кремля, сказочных существ, которые живут в своем мире. Постичь разум кремлевских «гномов», их логику я просто неспособен. С человеческой точки зрения ее просто нет».

По мнению Стрелкова, крушение пассажирского «Боинга» было выгодно только радикалам.

«Никому кроме оголтелых нациков, это преступление не могло быть выгодно даже теоретически. Ни России, ни ополчению сбивать этот самолет совершенно было не нужно. Я думаю, никакой особой реакции не будет [от Киева], они будут прятать концы в воду так же, как прятали все пять лет и оголтело обвинять во всем Российскую Федерацию и ополчение», - говорил он ранее НСН.

Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире НСН сказал, что «Боинг» сбили «однозначно не украинцы», но часть вины Киева может быть в том, что власти не закрыли воздушное пространство над Донбассом.

