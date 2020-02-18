Стрелков отказался комментировать новые данные о «Буках» в районе крушения MH17
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН объяснил, почему не следит за ходом следствия в Нидерландах по делу о сбитом в Донбассе малайзийском «Боинге» MH17.
На платформе для независимых журналистов Bonanza появились новые свидетельства по делу о крушении малайзийского пассажирского «Боинга» (рейс MH17) в Донбассе в июле 2014 года.
В частности, опубликованы документы, свидетельствующие об осведомленности Службы военной разведки и безопасности Нидерландов относительно расположения зенитных ракетных комплексов «Бук» в районе крушения. Утверждается, что самолёт пролетал вне зоны досягаемости со всех используемых Украиной и Россией мест размещения комплексов «Бук-М1». Также приводятся показания источников в беде с австралийской и голландской полицией, согласно которым в день крушения они видели в небе украинские истребители.
Бывший министр обороны самопровозглашённой Донецкой народной республики Игорь Стрелков (Гиркин) в эфире НСН отказался отвечать на вопрос, повлияют ли новые документы на ход следствия в Нидерландах.
«Я не слежу за ходом следствия по одной простой причине: я считаю, что оно заранее ангажировано, виновные назначены заранее. Ополчение «Боинг» не сбивало. Больше ничего комментировать я не могу», - заявил он.
Международная следственная группа включила Стрелкова-Гиркина в число подозреваемых в причастности к крушению наряду с россиянами Олегом Пулатовым и Сергеем Дубинским, а также украинцем Леонидом Харченко. Суд начнётся в Нидерландах 9 марта.
В июле 2017 года Стрелков во время дебатов с Алексеем Навальным рассказал, что в июле 2014 года в его распоряжении были только зенитно-ракетные комплексы «Игла» и «Стрела-10», предназначенные для поражения воздушных целей на малых высотах.
Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин в беседе с НСН заявлял, что пассажирский «Боинг» сбили «однозначно не украинцы». В то же время он версию, что воздушное пространство было преднамеренно не закрыто властями Украины.
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