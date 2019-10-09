Стрелков рассказал, кому выгодна катастрофа малайзийского Boeing в Донбассе

Бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков (Гиркин) в беседе с НСН выразил недоверие к решению парламента Нидерландов. По его словам, расследование действий Украины не возымеет никакого эффекта в Киеве и не спасет обвиняемых из так называемого «голландского списка», а также добавил, что катастрофа была выгодна только украински радикалам.

«Может быть, спустя пять лет они все-таки решили вспомнить про простую логику, которая требует при любом преступлении искать, кому оно выгодно. Поскольку, никому кроме оголтелых нациков, это преступление не могло быть выгодно даже теоретически. Ни России, ни ополчению сбивать этот самолет совершенно было не нужно. Я думаю, никакой особой реакции не будет [от Киева], они будут прятать концы в воду так же, как прятали все пять лет и оголтело обвинять во всем Российскую Федерацию и ополчение. В любом случае, поймите, что никто даже не собирается снимать обвинения с людей, которые названы в так называемом голландском списке и никаким образом не причастны», - заключил собеседник НСН.

Ранее Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин пояснил в эфире НСН, что у Нидерландов есть желание выяснить правду о том, кто виновен в катастрофе самолета, большинство пассажиров которого являются гражданами этой страны. Он допустил, что воздушное пространство над Донбассом не было закрыто для гражданских самолетов намеренно. По его мнению, малазийского Boeing попал в специально подстроенную для него ловушку.

