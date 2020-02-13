Стрелков: Спасибо голландцам, что отказали России

Россия осенью 2019 года предлагала минюсту Нидерландов судить на ее территории россиян, подозреваемых в причастности к уничтожению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщил министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус, передает Reuters. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной «Хмурый»), Олеге Пулатове (позывные «Гюрза» и «Халиф») и Игоре Стрелкове (Гиркине, позывной «Стрелок»). По словам Грапперхауса, королевство отказало России в передаче дел.

Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в беседе с НСН признался, что ничего не знал о запросе России.

«Я, естественно, был не в курсе. Теперь голландцы меня любезно поставили в известность», - сказал он.