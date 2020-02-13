Стрелков: Спасибо голландцам, что отказали России
Экс-министр обороны ДНР в беседе с НСН признался, что ничего не знал о запросе России.
Россия осенью 2019 года предлагала минюсту Нидерландов судить на ее территории россиян, подозреваемых в причастности к уничтожению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Об этом сообщил министр юстиции Нидерландов Ферд Грапперхаус, передает Reuters. Речь идет о Сергее Дубинском (позывной «Хмурый»), Олеге Пулатове (позывные «Гюрза» и «Халиф») и Игоре Стрелкове (Гиркине, позывной «Стрелок»). По словам Грапперхауса, королевство отказало России в передаче дел.
Экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) в беседе с НСН признался, что ничего не знал о запросе России.
«Я, естественно, был не в курсе. Теперь голландцы меня любезно поставили в известность», - сказал он.
Собеседник НСН затруднился предположить, зачем российским властям понадобилось требовать материалы уголовного дела, касающиеся россиян, у Нидерландов.
«Очень сложно человеку постичь разум «гномов» - обитателей Кремля, сказочных существ, которые живут в своем мире. Постичь разум кремлевских «гномов», их логику я просто неспособен. С человеческой точки зрения ее просто нет», - ответил Стрелков.
Он считает, что обвиняемых в причастности к уничтожению малайзийского Boeing в России судить не будут.
«Его не будет, потому что голландцы отказались. Остальное – не ко мне. Обращайтесь к нашим великим руководителям. Пусть господин Песков какую-нибудь «пургу» опять пронесет», - заключил бывший министр ДНР.
Первое судебное слушание по делу о крушении малайзийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года пройдет в Нидерландах 9 марта. Следователи считают, что самолет был сбит из российского зенитного ракетного комплекса «Бук».
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