Политолог: Киев испугался ответственности за Boeing

Парламент Нидерландов проголосовал за расследование роли Украины в крушении малазийского Boeing в Донбассе в июле 2014 года. Об этом сообщается на сайте законодательного органа страны. Депутат от Христианско-демократической партии Крис ван Дам написал в своем Twitter, что решение было принято единогласно.

Депутаты отметили, что для того, чтобы понять, почему небо над востоком Украины, где шли боевые действия между конфликтующими сторонами, не было закрыто, «необходимо дальнейшее изучение фактов».



Политолог, бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин пояснил в эфире НСН, что у Нидерландов есть желание выяснить правду о том, кто виновен в катастрофе самолета, большинство пассажиров которого являются гражданами этой страны.

«Для Нидерландов это очень сложный инцидент, потребовались большие выплаты. В целом остается до конца не расследовано и не понятно это происшествие. Естественно, что у общества и политической власти Нидерландов (там конституционная монархия, поэтому парламент играет ключевую роль) есть желание выяснить правду», — сказал политолог.

Соскин допускает, что воздушное пространство над Донбассом не было закрыто для гражданских самолетов намеренно. По его мнению, малазийского Boeing попал в специально подстроенную для него ловушку.

«Требование правильное (выяснить причины незакрытия неба над востоком Украины — НСН). Это могло быть или из-за некомпетентности украинских властей, или был какой-то преступный умысел. Нынешняя смена власти (на Украине — НСН) привела к тому, что многие вещи стали обнажаться. Может случиться так, что было преднамеренно незакрытое пространство, чтобы спровоцировать ситуацию, чтобы была открыта ловушка и чтобы в нее попал в данный самолет. Сбили его однозначно не украинцы. Но была создана ловушка для осуществления такой провокации», — не исключил собеседник НСН.

Пролить свет на то, кто именно причастен к преступной провокации, должно новое расследование.

«В этом могла быть задействована какая-то преступная группа, скоординировавшая свои усилия, находясь в разных структурах и странах. Возможно, Голландия получила инсайдерскую информацию об этом. Этот элемент становится очень важным для дальнейшего расследования», — считает Соскин.

Новой украинской власти придется сотрудничать со следствием.

«В Киеве напуганы, там не знают, что им делать. У Зеленского нарастает очень много проблем. Раньше они быстро реагировали, как лягушка, когда ее колют иголкой, а теперь видят, что такие реакции не очень правильные. А у них нет компетенций. Но им придется теперь расследовать это, отвечать профессионально. Для этого надо дать доступ Нидерландам к базам данных», — добавил бывший советник Кучмы.

Самолет «Малайзийских авиалиний», выполнявший рейс MH17 Амстердам—Куала-Лумпур, во время следования 17 июля 2014 года в небе над Донбассом был обстрелян. В результате крушения погибли 298 человек, находившихся на борту. Инцидент расследует группа под руководством Нидерландов. Россию к этому процессу не допустили и обвиняют в том, что в Донбасс был доставлен ЗРК «Бук», который и поразил лайнер.



