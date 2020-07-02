78% ЗА: Поправки в Конституцию России одобрены россиянами
Эпопея с изменением Основного закона страны завершена: свои голоса отдали 65 процентов россиян
Поправки в Конституцию России поддержали почти 78 (77,93 процента) процентов россиян. Такие данные приводит Центральная избирательная комиссия (ЦИК) России после обработки 99,9 процента бюллетеней. Общая явка составила 65 процентов.
Таким образом завершилась эпопея по изменению Основного документа страны. Голосование должно было состояться еще 22 апреля, однако оно было перенесено из-за вспышки коронавируса в стране.
Впоследствии срок был перенесен на 1 июля, однако само голосование стартовало 25 июня. При этом жители Москвы и Нижнего Новгорода имели возможность проголосовать электронно.
Сама кампания по внесению поправок не обошлась без скандалов. Так журналист Павел Лобков проголосовал дважды, о чем сообщил публично: сначала он сходил на избирательный участок, а затем проголосовал онлайн. Не исключено, что за это журналиста привлекут к ответственности. Как и гражданку России, которая умудрилась проголосовать на территории Израиля трижды.
Не обошлось без перепалок и в политической среде. Так депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в беседе с НСН весьма эмоционально высказался о возможном распространении практики многодневного голосования и на остальные выборы. Парламентарий назвал инициатора этой схемы, сенатора Андрея Клишаса «могильщиком выборной системы».
Клишас в стороне не остался. «Если у радикалов это вызывает истерику – значит, в этом точно есть разумное зерно. В парламенте пройдет обсуждение и будет принято решение. За электронным голосованием будущее – это вопрос времени. А борьба с ветряными мельницами – любимое развлечение радикалов и маргиналов во все времена», - заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству в эфире НСН.
Отметим, что ранее в пользу многодневного голосования выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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