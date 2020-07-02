78% ЗА: Поправки в Конституцию России одобрены россиянами

Таким образом завершилась эпопея по изменению Основного документа страны. Голосование должно было состояться еще 22 апреля, однако оно было перенесено из-за вспышки коронавируса в стране.

Впоследствии срок был перенесен на 1 июля, однако само голосование стартовало 25 июня. При этом жители Москвы и Нижнего Новгорода имели возможность проголосовать электронно.

Сама кампания по внесению поправок не обошлась без скандалов. Так журналист Павел Лобков проголосовал дважды, о чем сообщил публично: сначала он сходил на избирательный участок, а затем проголосовал онлайн. Не исключено, что за это журналиста привлекут к ответственности. Как и гражданку России, которая умудрилась проголосовать на территории Израиля трижды.

Не обошлось без перепалок и в политической среде. Так депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в беседе с НСН весьма эмоционально высказался о возможном распространении практики многодневного голосования и на остальные выборы. Парламентарий назвал инициатора этой схемы, сенатора Андрея Клишаса «могильщиком выборной системы».

Клишас в стороне не остался. «Если у радикалов это вызывает истерику – значит, в этом точно есть разумное зерно. В парламенте пройдет обсуждение и будет принято решение. За электронным голосованием будущее – это вопрос времени. А борьба с ветряными мельницами – любимое развлечение радикалов и маргиналов во все времена», - заявил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству в эфире НСН.

Отметим, что ранее в пользу многодневного голосования выступила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

