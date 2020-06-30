«Развлечения маргиналов»: Клишас ответил Рашкину на «могильщика выборов»
Председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству в эфире НСН укорил депутата от КПРФ в борьбе с ветряными мельницами.
Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в беседе с НСН весьма эмоционально высказался о возможном распространении практики голосования в течение нескольких дней. О самой инициативе обсудить идею в Совфеде с ЦИК и Общественной палатой РИА Новости ранее рассказал член СФ Андрей Клишас.
Рашкин высказался «категорически против электронного голосования, голубиного и по «почте», назвав Клишаса «могильщиком выборной системы».
Председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в эфире НСН ответил депутату на его выпад.
«Истерику Рашкина трудно комментировать, там нет содержания, одни эмоции, как и у большинства радикалов. Да, мы предметно обсудим практику голосования в течение нескольких дней и целесообразность распространения этого опыта на выборы различных уровней в Совете Федерации. Пригласим для этого обсуждения ЦИК, регионы, наблюдателей, Общественную палату. Если у радикалов это вызывает истерику – значит, в этом точно есть разумное зерно. В парламенте пройдет обсуждение и будет принято решение. За электронным голосованием будущее – это вопрос времени. А "голубиное" и прочая экзотика – изобретение самого Рашкина, борьба с ветряными мельницами – любимое развлечение радикалов и маргиналов во все времена», - пояснил Клишас.
Отметим, что изначально обсудить этот вопрос в Совфеде предложила его спикер Валентина Матвиенко. Возможность отдать свои голоса в течении недели появилась у россиян в связи с голосованием по поправкам в Конституцию с 25 июня по 1 июля включительно.
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