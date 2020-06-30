«Развлечения маргиналов»: Клишас ответил Рашкину на «могильщика выборов»

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в беседе с НСН весьма эмоционально высказался о возможном распространении практики голосования в течение нескольких дней. О самой инициативе обсудить идею в Совфеде с ЦИК и Общественной палатой РИА Новости ранее рассказал член СФ Андрей Клишас.

Рашкин высказался «категорически против электронного голосования, голубиного и по «почте», назвав Клишаса «могильщиком выборной системы».

Председатель комитета Совета федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в эфире НСН ответил депутату на его выпад.