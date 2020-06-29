В КПРФ назвали сенатора Клишаса могильщиком выборной системы

Депутат Госдумы от КПРФ Валерий Рашкин в беседе с НСН очень эмоционально раскритиковал возможность распространения практики голосования в течении нескольких дней на выборы.

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила обсудить возможность распространения практики многодневного голосования на выборы. Позже председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что в Совфеде действительно обсудят с ЦИК и Общественной палатой возможность распространения практики голосования в течении нескольких дней на выборы.

В КПРФ очень остро на это отреагировали и назвали сенатора Андрея Клишаса могильщиком выборной системы в России. Так, депутат-коммунист Государственной думы Валерий Рашкин в эфире НСН прокомментировал озвученное в Совфеде предложение.

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«Мы категорически против этого электронного голосования, голубиного и по почте. Без наблюдателей, без комиссий, без возможности подать иск. Это полностью противоречит ратифицированному международному договору об организации выборов. А Клишас это первый нарушитель. Он нарушает даже то, что ратифицировано. Клишас – могильщик выборной системы в Российской Федерации. Он забивает последний гвоздь в крышку гроба и хоронит выборную систему. Уже больше половины избирателей не хотят ходить на эти выборы, как они говорят – «Это дерьмо!» Это одни флешмобы, подконтрольные власти президента. Ни граждане, ни партии, ни движения, ни международные наблюдатели – никто не может это контролировать. Всё извратили! Я уверен, что оппозиционные партии и движения откажутся от такой выборной системы и начнётся повальная массовая организация протестных движений», - возмутился депутат.

Ранее, по данным, опубликованным ВЦИОМ, стало известно, что из 163 тысяч опрошенных, анонимный опрос о выбранном результате согласились пройти 70,6% респондентов. 76% из них высказались в поддержку поправок в Основной закон, а 23,6% голосовали против.

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ФОТО: РИА Новости/Максим Блинов
ТЕГИ:Андрей КлишасКПРФГолосованиеКонституция РФ
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