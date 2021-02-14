5% до победы. Россия почти достроила «Северный поток-2»

«Северный поток-2» на 95% достроен. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак 14 февраля в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».

«Северный поток – 2» — это коммерческий проект, который реализуется в первую очередь иностранными компаниями, которые заинтересованы в поставках газа из России. Компанией «Газпром» создано совместное предприятие, которое практически уже более чем на 95% реализовало этот проект», — цитируют его «Известия».