5% до победы. Россия почти достроила «Северный поток-2»
Политологи сенаторы в эфире НСН подтвердили необходимость завершения газопровода «Северный поток-2» и изменения политики в энергетике.
«Северный поток-2» на 95% достроен. Об этом заявил вице-премьер России Александр Новак 14 февраля в интервью программе «Действующие лица с Наилей Аскер-заде» на телеканале «Россия 1».
«Северный поток – 2» — это коммерческий проект, который реализуется в первую очередь иностранными компаниями, которые заинтересованы в поставках газа из России. Компанией «Газпром» создано совместное предприятие, которое практически уже более чем на 95% реализовало этот проект», — цитируют его «Известия».
Новак подчеркнул, что «проект абсолютно законен, соответствует всем требованиям европейского законодательства», поэтому страны, которые в нем участвуют, заинтересованы в завершении строительства, передает RT.
Утром 14 февраля стало известно, что депутат шведского парламента Бьёрн Седер от оппозиционной правой партии «Шведские демократы» решил побудить власти убедить Германию отказаться от участия в проекте строительства газопровода «Северный поток – 2». Он направил соответствующий запрос в МИД своей страны, передает RT.
По мнению политика, прекращение строительства газопровода станет реакцией Брюсселя на «насилие режима» в отношении участников несанкционированных акций протеста, пишет Газета.ru.
Немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что санкции против России не затронут газопровод «Северный поток-2».
«Санкции против "Северного потока-2" вводить не будут, могу вас точно уверить, потому что это очень сложно, да и Навальный этого не стоит, и в ЕС это понимают. Потому санкции, как всегда, с большим шумом, воем и оркестром, будут введены индивидуально против определенных российских чиновников или силовиков, чтобы они не ездили в Европейский союз, ну и Россия опубликует аналогичный список. Эти санкции становятся такой игрой, символическими действиями. Они хотят друг друга ударить, но не слишком сильно, потому что от сильного удара страдаешь ты сам», - пояснил политолог.
На вопрос, почему Штаты так упорно противостоят достройке «Северного потока-2», первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров в эфире НСН дал четкий ответ.
«США сейчас активно пытается продать свой сжиженный газ в Европе и даже идут на небольшое снижение цены, чтобы заинтересовать потребителей. Понятно, что долго так продолжаться не может, и цены вернутся на прежний уровень, а Европа будет нести убытки. Поэтому наша главная задача – достроить «Северный поток-2», а европейцы потом уже сами выберут выгодные для них маршруты получения газа», - сказал Джабаров.
Зампред комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов в эфире НСН призвал изменить политику России в отношении энергетических проектов.
«Мы в свое время гипертрофировали все эти проекты с точки их важности для нашей страны. Это моя позиция, она отличается от мейнстрима. На этой позиции я стою с начала "нулевых", почти 20 лет, что Россия не должна зависеть от таких сделок, которые легко торпедируются третьими странами. Столько сил, средств вложено, а США ведь ничего не делают, они просто запреты вводят. И все от страха разбегаются с той стороны. Мы вложили огромные деньги, потратили огромное количество времени, материальных ресурсов сколько было задействовано! И все это рушится из-за бюрократических решений Вашингтона, а там только смеются», - отметил Климов.
По мнению российского министра иностранных дел Сергея Лаврова, реакция Запада на задержание в Москве оппозиционера Алексея Навального вызвана желанием отвлечь внимание от «глубочайшего кризиса, в котором оказалась либеральная модель развития».
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