Глава МИД ФРГ: Отказ от «Северного потока-2» угрожает потерей влияния на Россию
Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ от проекта газопровода «Северный поток-2» лишит Германию рычагов влияния на РФ. Об этом сообщает ТАСС.
Кроме того, министр выступил против стратегии «разрушения мостов» в российско-немецких отношениях.
Однако при этом глава МИД ФРГ не исключил возможности введения персональных санкций в отношении ряда российских официальных лиц. Ожидаемые ограничения связаны с реакцией властей России на несанкционированные акции протеста.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что ряд германских политиков призывают заморозить проект «Северного потока-2». Однако эксперт предположил, что трубопровод будет достроен, поскольку он нужен жителям страны.
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