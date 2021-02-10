Глава МИД ФРГ: Отказ от «Северного потока-2» угрожает потерей влияния на Россию

Кроме того, министр выступил против стратегии «разрушения мостов» в российско-немецких отношениях.

Однако при этом глава МИД ФРГ не исключил возможности введения персональных санкций в отношении ряда российских официальных лиц. Ожидаемые ограничения связаны с реакцией властей России на несанкционированные акции протеста.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что ряд германских политиков призывают заморозить проект «Северного потока-2». Однако эксперт предположил, что трубопровод будет достроен, поскольку он нужен жителям страны.



