Глава МИД ФРГ: Отказ от «Северного потока-2» угрожает потерей влияния на Россию

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что отказ от проекта газопровода «Северный поток-2» лишит Германию рычагов влияния на РФ. Об этом сообщает ТАСС.

Bloomberg прогнозирует неизбежный отказ Германии от «Северного потока – 2»

Кроме того, министр выступил против стратегии «разрушения мостов» в российско-немецких отношениях.

Однако при этом глава МИД ФРГ не исключил возможности введения персональных санкций в отношении ряда российских официальных лиц. Ожидаемые ограничения связаны с реакцией властей России на несанкционированные акции протеста.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в эфире НСН рассказал, что ряд германских политиков призывают заморозить проект «Северного потока-2». Однако эксперт предположил, что трубопровод будет достроен, поскольку он нужен жителям страны.

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Фото: germania.diplo.de
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссияСеверный Поток-2Германия
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