СМИ: строительство «Северного потока - 2» остановили из-за непогоды
Трубоукладочная крановая баржа «Фортуна» была вынуждена прекратить укладку газопровода «Северный поток - 2» в водах Дании из-за шторма и холодного фронта, сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.
По данным издания остановка будет короткой и работы возобновятся уже на следующей неделе.
«Компания Nord Stream 2 AG намерена довести до конца многомиллиардный проект и завершить строительство газопровода до конца текущего года», - отметили в Der Spiegel.
Ранее в компании Nord Stream 2 AG рассказали, что судно «Фортуна» приступило к завершающему этапу прокладки труб «Северного потока - 2», сообщает Газета.ру. Осталось проложить около 120 км труб в водах Дании, а также 30 км - в водах Германии.
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