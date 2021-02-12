СМИ: строительство «Северного потока - 2» остановили из-за непогоды

Трубоукладочная крановая баржа «Фортуна» была вынуждена прекратить укладку газопровода «Северный поток - 2» в водах Дании из-за шторма и холодного фронта, сообщает издание Der Spiegel со ссылкой на собственные источники.

По данным издания остановка будет короткой и работы возобновятся уже на следующей неделе.

«Компания Nord Stream 2 AG намерена довести до конца многомиллиардный проект и завершить строительство газопровода до конца текущего года», - отметили в Der Spiegel.

Ранее в компании Nord Stream 2 AG рассказали, что судно «Фортуна» приступило к завершающему этапу прокладки труб «Северного потока - 2», сообщает Газета.ру. Осталось проложить около 120 км труб в водах Дании, а также 30 км - в водах Германии.

