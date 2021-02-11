«Газпром» рассказал, когда ожидает ввода в эксплуатацию «Северного потока-2»

«Газпром» ожидает ввода в эксплуатацию газопровода «Северный поток-2» в 2021 году. Об этом говорится в презентации замначальника департамента импортозамещения технологий компании Владимира Вавилова, передает РИА Новости. Доклад был представлен на выездном межотраслевом мероприятии «ОПК - ТЭК 2021».

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Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что отказ от проекта газопровода «Северный поток-2» лишит Германию рычагов влияния на Россию, он также заявил, что выступает против стратегии «разрушения мостов» в российско-немецких отношениях.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Витвицкий
ТЕГИ:Северный Поток-2
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