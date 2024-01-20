Жилье подешевеет не скоро: Аналитики сделали пессимистичный прогноз по рынку недвижимости
Снижение цен на жилье на вторичном рынке ожидается, в лучшем случае, к осени. На это повлияли изменения условий выдачи льготной ипотеки, считают эксперты рынка недвижимости.
Как отметил ведущий аналитик организации Александр Иванов, доступность ипотеки на готовое жилье и спрос на него снизились, однако в большинстве городов России собственники не увеличивают уровень торга при продаже квартир.
Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что цены на квартиры в России упадут на 15% в годовом выражении в конце 2024 года.
По его словам, стоимость квартир уже падает на 100 тысяч рублей еженедельно, однако собственники все равно делают это неохотно.
Спрос на вторичное жилье будет падать из-за высоких ставок по ипотеке. Эксперты ожидают снижения уже в январе-марте 2024 года. Так, эксперт по фондовому рынку «БКС Мир инвестиций» Евгений Миронюк отметил, что владельцы квартир на вторичном рынке могут временно отложить их продажу, потому что покупатели будут ждать снижения цен.
Семье нужно получать от 110 тысяч рублей в месяц, чтобы купить квартиру в ипотеку в Москве, подсчитал заместитель гендиректора «Национальной фабрики ипотеки» Игорь Жигунов, передает РИА Новости.
Он отметил, что в этом году для такой цели придется зарабатывать на 20% больше, так как ставки по рыночной ипотеке выросли с 10% до 17%.
Ужесточение условий предоставления льготной ипотеки приведет к росту недовольства россиян, но позиция Минфина оправдана, считает зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. Об этом он заявил в интервью НСН. Льготная ипотека в России в огромном количестве выдается людям, которые гарантировано не смогут ее выплатить из-за искусственно созданного «денежного голода», считает парламентарий.
«Позиция Минфина, хоть она и вынуждена, в данном конкретном случае разумна. У нас государство, (глава ЦБ Эльвира – ред. НСН) Набиуллина, устроила жесточайший кризис экономический. Даже если представить себе ипотеку под 0%, то дай бог, если треть заемщиков, которые сейчас берут ипотеку, могут быть уверены в сохранении своих рабочих мест и своей зарплаты, которая позволит им расплачиваться. Например, мне ипотеку предоставили на 19 лет. Представить себе, что я через 19 лет в возрасте 74 лет смогу зарабатывать деньги не может никто, включая банк, который мне предоставил ипотеку, так не бывает. К сожалению, ипотека в огромном количестве выдается людям, которые гарантировано не смогут ее выплатить, потому что государство искусственно созданным денежным голодом разрушает экономику и тем самым разрушает жизнь людей», - указал собеседник НСН.
В ближайшие полгода изменений цен на рынке вторичного жилья не будет, заявила вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в интервью НСН.
«Ожидается, что в марте рубль будет девальвирован, будет выше 100. У граждан нет доверия, они деньги снова понесут на рынок вторички. У нас у граждан 40 триллионов накоплений на счетах, эти граждане могут этот рынок держать, не давать ему падать... На ближайшие полгода значительных изменений не будет. К сентябрю могут включиться какие-то другие факторы», - резюмировала она.
В конце декабря правительство повысило первоначальный взнос по льготной ипотеке до 30%. Максимальный размер кредита во всех регионах снижен с 12 до шести миллионов рублей, напоминает «Радиоточка НСН».
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