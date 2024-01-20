Жилье подешевеет не скоро: Аналитики сделали пессимистичный прогноз по рынку недвижимости

Как отметил ведущий аналитик организации Александр Иванов, доступность ипотеки на готовое жилье и спрос на него снизились, однако в большинстве городов России собственники не увеличивают уровень торга при продаже квартир.

Управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что цены на квартиры в России упадут на 15% в годовом выражении в конце 2024 года.



По его словам, стоимость квартир уже падает на 100 тысяч рублей еженедельно, однако собственники все равно делают это неохотно.