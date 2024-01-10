Сбербанк увеличил ставки по ипотечным программам
Сбербанк повысил стоимость своей ипотеки на 1,1 процентного пункта, минимальная ставка достигла 16,7%. Об этом сообщили в кредитной организации.
«С 10 января 2024 года Сбербанк повышает ставки на 1,1 процентного пункта по базовым программам ипотечного кредитования», — указали в банке.
Сбербанк объяснил принятые меры увеличением ключевой ставки Банка России. В декабре регулятор повысил этот показатель с 15 до 16 процентов, напоминает «Свободная пресса».
Минимальные ставки Сбербанка по ипотеке на новостройки, вторичное жилье, строительство жилого дома составляют 16,7% годовых, пишет RT. Стоимость займов по программе на недвижимость за городом будет начинаться от 17%, на гаражи — от 17,2%, на коммерческую недвижимость — от 18,2%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru