Девелопер Голев предрек снижение объема нераспроданного жилья в РФ в 2024 году

По его словам, к такому развитию событий привела нестабильность 2022 года. Голев выразил уверенность, что на сегодняшний день не наблюдется затоваривания на рынке недвижимости.

Согласно данным Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ», на 1 ноября 2023 года на рынке недвижимости России было 71,1 миллиона квадратных метра нераспроданного жилья. По словам вице-президента Ассоциации банков России Алексея Войлукова, из этого количества лишь 44 миллионов квадратных метров выставлены на продажу.

Ранее заместитель гендиректора «Национальной фабрики ипотеки» Игорь Жигунов заявил, что семье нужно получать от 110 тысяч рублей в месяц, чтобы купить квартиру в ипотеку в Москве, отмечает «Радиоточка НСН».

