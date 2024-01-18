СМИ: Банки удвоили долю отказов по ипотеке на фоне конфликта с застройщиками

«Мы видим, что если и происходит одобрение, то с меньшими лимитами. Средняя сумма одобрения — порядка 3 миллионов рублей», — рассказала Сидоренко, выступая на заседании комиссии РСПП «Ипотечное кредитование долевого строительства в 2024 году».



По ее оценке, в начале января 2024 года доля отказов по онлайн-заявкам на ипотеку достигла 35%. В декабре 2023 года показатель составлял 17%. Эксперты объясняют негативную тенденцию изменениями условий выдачи льготной ипотеки. По данным платформы «Сделка.РФ», около 90% кредитов на покупку жилья в России на данный момент приходится на Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк. Именно эти кредитные организации первыми изменили условия выдачи льготной ипотеки, введя комиссию для застройщиков в размере 7,5-11% от суммы кредита с господдержкой.

Ранее гендиректор госкомпании «Дом.РФ» Виталий Мутко сообщил, что Сбербанк, ВТБ и Альфа-банк могут лишить ипотечных госсубсидий, передает «Радиоточка НСН».







