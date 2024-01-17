СМИ: В Госдуме предложили выдавать ипотеку в регионах по разным ставкам

По словам источника издания, депутаты намерены обсудить соответствующую инициативу с представителями Центробанка России, Минстроя РФ и Минфина РФ. Одним из критериев определения ставки может стать средний уровень зарплат на территории субъекта.

Инициативу поддержал председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов, уточняет СМИ. По его мнению, низкая ставка позволит сделать недвижимость в регионах более привлекательной для покупки. Решение по данному вопросу могут принять на ближайшем заседании рабочей группы, уточняет СМИ.

Ранее правительство РФ распространило действие льготной программы «Дальневосточная ипотека» на Арктику, передает «Радиоточка НСН».



