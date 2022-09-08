«Жалоб много»: Строительное лобби может помешать ТСЖ принимать дома
Большое число жалоб на качество жилья связано с тем, что застройщики сокращают издержки и экономят на материалах, сказал НСН эксперт Олег Павлов.
Строительное лобби может заблокировать инициативу допускать к приемке домов в эксплуатацию ТСЖ, поэтому правительству придется искать баланс, чтобы все остались довольны, заявил председатель общественной организации по защите прав потребителей «Общественная потребительская инициатива» Олег Павлов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Ранее стало известно, что товарищества собственников жилья (ТСЖ) хотят самостоятельно заниматься приемом в эксплуатацию домов, чтобы еще до заселения выявлять строительные дефекты. Сейчас по закону ТСЖ не может быть организовано без свидетельств о правах собственности на имущество. Застройщики против такой инициативы и считают, что затянутся сроки передачи квартир. Павлов не исключает, что строительное лобби может заблокировать инициативу.
«Жалоб много. Подавляющее большинство объектов имеют нарекания. Это объясняется сокращением издержек строителей, экономией и покупкой некачественных материалов. Мысль здравая, потому что те проблемы, которые поднимаются в общественных советах, имеющих отношение к строительной отрасли, показывают, что качество жилья часто вызывает существенные вопроса. Это касается и добросовестности застройщиков, и качества стройматериалов, которые они используют. Конечно, будущим владельцам, хочется быть уверенными, что их права максимально обеспечены и на этапе приемки контроль тоже осуществляется. Насколько строительное лобби позволит реализовать эту инициативу – большой вопрос. Данная отрасль является системообразующей и важной для экономики, как раз поиском балансом и будет заниматься правительство, чтобы все были довольны», - сказал Павлов.
Собеседник «Радиоточки НСН» исключает, что допуск до приемки домов представителей ТСЖ затянет сроки передачи квартир.
«Это вряд ли. Интерес ТСЖ, дольщиков заключается в том, чтобы получить жилье оперативно, но при этом влиять на исправление недостатков», - резюмировал Павлов.
Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев в эфире НСН заявил, что оптимальным решением повышения качества жилья станет отказ от приобретения жилых помещений на стадии строительства.
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