«Жалоб много»: Строительное лобби может помешать ТСЖ принимать дома

Ранее стало известно, что товарищества собственников жилья (ТСЖ) хотят самостоятельно заниматься приемом в эксплуатацию домов, чтобы еще до заселения выявлять строительные дефекты. Сейчас по закону ТСЖ не может быть организовано без свидетельств о правах собственности на имущество. Застройщики против такой инициативы и считают, что затянутся сроки передачи квартир. Павлов не исключает, что строительное лобби может заблокировать инициативу.

«Жалоб много. Подавляющее большинство объектов имеют нарекания. Это объясняется сокращением издержек строителей, экономией и покупкой некачественных материалов. Мысль здравая, потому что те проблемы, которые поднимаются в общественных советах, имеющих отношение к строительной отрасли, показывают, что качество жилья часто вызывает существенные вопроса. Это касается и добросовестности застройщиков, и качества стройматериалов, которые они используют. Конечно, будущим владельцам, хочется быть уверенными, что их права максимально обеспечены и на этапе приемки контроль тоже осуществляется. Насколько строительное лобби позволит реализовать эту инициативу – большой вопрос. Данная отрасль является системообразующей и важной для экономики, как раз поиском балансом и будет заниматься правительство, чтобы все были довольны», - сказал Павлов.