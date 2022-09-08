«За всем не уследить»: В Гильдии риелторов предложили запретить продажу строящегося жилья
Оптимальным решением повышения качества жилья станет отказ от приобретения жилых помещений на стадии строительства, заявил НСН риелтор Константин Апрелев.
Предусмотреть все нюансы качества новостроек на стадии строительства невозможно, наиболее верное решение проблемы — разрешение на покупку исключительно готового жилья, заявил Telegram-каналу «Радиоточка НСН» вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
Ранее общественники попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина отрегулировать порядок создания товариществ собственников жилья (ТСЖ). Недовольные качеством новостроек дольщики заявили о желании лично проводить приёмку домов для сдачи в эксплуатацию, однако сейчас по закону ТСЖ не может быть организовано без свидетельств о правах собственности на имущество. По мнению Апрелева, принятие таких поправок лишено логики.
«Убеждён, что путей решения этой проблемы гораздо больше. Создание ТСЖ не предназначено для этих целей, ведь недаром оно и называется товариществом собственников жилья. Вряд ли разумно людям, пока что не являющимся собственниками, самим проводить приёмку. К тому же, нельзя забывать о таком явлении, как потребительный экстремизм. Сегодня существует ряд других инструментов, связанных с приёмкой жилья, — это и строительная экспертиза, и государственная экспертиза. Хотя участие представителей покупателей в процессе госприёмки было бы интересным решением», — сказал Апрелев.
Как считает риелтор, оптимальным вариантом стал бы запрет на продажу строящегося жилья.
«Это стало бы глобальным решением проблемы. Продавать нужно исключительно готовое жильё. Сейчас, когда в России уже созданы адекватные механизмы проектного финансирования, когда банки дают деньги на строительство жилья, это вполне возможно. Продление льготной ипотеки на новостройки можно было бы увязать с тем, что она будет распространяться на приобретение только готового жилья. Если человек хочет поучаствовать в покупке квартиры в строящемся доме, он не должен вносить всю стоимость квартиры сразу и ждать ещё три года. Достаточно в виде обеспечительного взноса внести, к примеру 10% и пройти андеррайтинг, то есть проверку платёжеспособности. В таком случае банк выдаст гарантию, что он готов будет при покупке этим человеком готового жилья дать заёмщику в размере 90% от стоимости жилого помещения. Именно такие кредиты должны быть льготными и субсидироваться. Тогда и будет возможность контроля качества жилья», — подчеркнул спикер.
Апрелев отметил также, что в нынешних условиях проконтролировать качество выполняемых работ на стадии строительства не представляется возможным.
«Сегодня компании-застройщики экономят буквально на всём, стараются значительный объём скрытых работ удешевлять. В такой ситуации невозможно всё отследить даже с помощью комиссий и при присутствии представителей дольщиков в приёмочной комиссии дома. Сейчас законодательством предусмотрено, что в течение 3-5 лет собственник может предъявить претензии по качеству работ. Проблема здесь в другом — многие компании-застройщики являются разовыми, на отдельно взятый объект создаётся конкретная компания. По-хорошему нужно внедрять механизм страхования этой ответственности застройщика. А сейчас может получиться так, что спрашивать за некачественное строительство будет уже не с кого», — заявил Апрелев.
По словам собеседника НСН, нельзя однозначно сказать, хуже или лучше стало качество нового жилья в последнее время.
«У разных застройщиков разная ситуация, сложно сказать однозначно. У кого-то качество растёт, у кого-то, наоборот, снижается, но в целом, к сожалению, наблюдается снижение качества вследствие тотальной экономии. Пожалуй, введение более жёстких инструментов контроля необходимо, но всех проблем это всё равно не решит. Нужны кардинальные изменения структуры финансирования и возникновения прав у дольщиков. Оптимальным решением, как я уже сказал, будет отказ от покупки жилья на стадии строительства», — заключил риелтор.
Ранее заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что московские застройщики оперативно нашли аналоги импортным материалам и комплектующим.
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