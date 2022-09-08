«За всем не уследить»: В Гильдии риелторов предложили запретить продажу строящегося жилья

Ранее общественники попросили премьер-министра РФ Михаила Мишустина отрегулировать порядок создания товариществ собственников жилья (ТСЖ). Недовольные качеством новостроек дольщики заявили о желании лично проводить приёмку домов для сдачи в эксплуатацию, однако сейчас по закону ТСЖ не может быть организовано без свидетельств о правах собственности на имущество. По мнению Апрелева, принятие таких поправок лишено логики.

«Убеждён, что путей решения этой проблемы гораздо больше. Создание ТСЖ не предназначено для этих целей, ведь недаром оно и называется товариществом собственников жилья. Вряд ли разумно людям, пока что не являющимся собственниками, самим проводить приёмку. К тому же, нельзя забывать о таком явлении, как потребительный экстремизм. Сегодня существует ряд других инструментов, связанных с приёмкой жилья, — это и строительная экспертиза, и государственная экспертиза. Хотя участие представителей покупателей в процессе госприёмки было бы интересным решением», — сказал Апрелев.

Как считает риелтор, оптимальным вариантом стал бы запрет на продажу строящегося жилья.

«Это стало бы глобальным решением проблемы. Продавать нужно исключительно готовое жильё. Сейчас, когда в России уже созданы адекватные механизмы проектного финансирования, когда банки дают деньги на строительство жилья, это вполне возможно. Продление льготной ипотеки на новостройки можно было бы увязать с тем, что она будет распространяться на приобретение только готового жилья. Если человек хочет поучаствовать в покупке квартиры в строящемся доме, он не должен вносить всю стоимость квартиры сразу и ждать ещё три года. Достаточно в виде обеспечительного взноса внести, к примеру 10% и пройти андеррайтинг, то есть проверку платёжеспособности. В таком случае банк выдаст гарантию, что он готов будет при покупке этим человеком готового жилья дать заёмщику в размере 90% от стоимости жилого помещения. Именно такие кредиты должны быть льготными и субсидироваться. Тогда и будет возможность контроля качества жилья», — подчеркнул спикер.

Апрелев отметил также, что в нынешних условиях проконтролировать качество выполняемых работ на стадии строительства не представляется возможным.

«Сегодня компании-застройщики экономят буквально на всём, стараются значительный объём скрытых работ удешевлять. В такой ситуации невозможно всё отследить даже с помощью комиссий и при присутствии представителей дольщиков в приёмочной комиссии дома. Сейчас законодательством предусмотрено, что в течение 3-5 лет собственник может предъявить претензии по качеству работ. Проблема здесь в другом — многие компании-застройщики являются разовыми, на отдельно взятый объект создаётся конкретная компания. По-хорошему нужно внедрять механизм страхования этой ответственности застройщика. А сейчас может получиться так, что спрашивать за некачественное строительство будет уже не с кого», — заявил Апрелев.

По словам собеседника НСН, нельзя однозначно сказать, хуже или лучше стало качество нового жилья в последнее время.

«У разных застройщиков разная ситуация, сложно сказать однозначно. У кого-то качество растёт, у кого-то, наоборот, снижается, но в целом, к сожалению, наблюдается снижение качества вследствие тотальной экономии. Пожалуй, введение более жёстких инструментов контроля необходимо, но всех проблем это всё равно не решит. Нужны кардинальные изменения структуры финансирования и возникновения прав у дольщиков. Оптимальным решением, как я уже сказал, будет отказ от покупки жилья на стадии строительства», — заключил риелтор.

Ранее заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв заявил, что московские застройщики оперативно нашли аналоги импортным материалам и комплектующим.

