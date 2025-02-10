«Выход из тупика»: Россиянам рассказали о рисках покупки квартиры в рассрочку
Не стоит покупать квартиру в рассрочку, если покупатель не уверен, что его доходы вырастут, также есть риски встать в очередь на возврат своих 30% при банкротстве застройщика, заявила НСН Ирина Радченко.
Покупка жилья в рассрочку может стать хорошим вариантом для граждан, однако покупателям надо учитывать некоторые риски, тогда как застройщики при такой схеме практически ничего не теряют. Об этом в беседе с НСН рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Банк России зафиксировал рост продаж жилья в рассрочку вместо классической ипотеки и обсуждает с профильными ведомствами регулирование этой практики, сообщил РБК представитель регулятора. Радченко отметила, что при продаже жилья в рассрочку застройщики при любом раскладе остаются в плюсе, так как при потере клиента они могут потом продать квартиру в два раза дороже фиксированной стоимости.
«Застройщикам это выгодно. Клиент оплачивает 30% стоимости квартиры, тогда эта сумма для застройщика уже будет гарантией, что клиент к концу строительства найдет необходимые деньги. Застройщик здесь ничем не рискует. Потому что так у него есть шанс все-таки продать эту квартиру, или же она у него просто висит на балансе и портит статистику перед банками, где у него проектное финансирование. Если покупатель не выплатил рассрочку, то 30% остается у девелопера. К тому моменту, когда он достроит дом, он может с удовольствием продать квартиру «на ключах» в два раза дороже. Для клиентов это тоже плюс, потому что сейчас они могут внести 30% и подождать окончания строительства. Все понимают, что такой высокой ключевой ставки долго не будет, и через пару лет, когда она опустится, они могут взять ипотеку под более разумный процент, если у них не будет хватать денег», - пояснила она.
Радченко уточнила, что рассрочка не выгодна только банкам, которые лишаются сверхдоходов.
«Единственные, кому это все не нравится, - это банки. Потому что они здесь не получают от дольщиков никаких денег. Да еще и не выдают им кредиты под безумные проценты пока идет строительство, а проектное финансирование застройщику обеспечивать должны. Банки лишаются сверхдоходов», - рассказала она.
При этом эксперт отметила, что если гражданин не уверен в стабильности и возможном росте своих доходов, то ему не стоит покупать жилье в рассрочку.
«Не стоит рассматривать рассрочку, если вы понимаете, что через три года ваши доходы не увеличатся, и вы не сможете взять банковский кредит. Или у вас плохая кредитная история. Есть и другие риски. Из-за того, что это новая схема, нужно понимать, как будут оформляться эти денежные средства. Будут ли они попадать на эскроу-счет или на счет застройщика. Потому что если на эскроу-счет, то банк обязуется вернуть до 10 млн рублей в случае дефолта застройщика. А если на счет застройщика, то если он обанкротится, то эти 30% дольщик будет получать в очереди. Я считаю, что рассрочка – это вполне рабочая схема, которая поможет выйти из тупика, в котором оказалась строительная сфера. Но они должны продумать, как поставить заслон спекуляциям», - уточнила она.
Ранее застройщик, управляющий партнер девелоперской компании Айгуль Юсупова в пресс-центре НСН заявила, что в 2025 году доля программ рассрочки от застройщиков, которые предлагаются гражданам для приобретения жилья, составила 64%, тогда как стандартная рыночная ипотека под 30% годовых - всего 3%.
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