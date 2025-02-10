«Выход из тупика»: Россиянам рассказали о рисках покупки квартиры в рассрочку

Покупка жилья в рассрочку может стать хорошим вариантом для граждан, однако покупателям надо учитывать некоторые риски, тогда как застройщики при такой схеме практически ничего не теряют. Об этом в беседе с НСН рассказала вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Банк России зафиксировал рост продаж жилья в рассрочку вместо классической ипотеки и обсуждает с профильными ведомствами регулирование этой практики, сообщил РБК представитель регулятора. Радченко отметила, что при продаже жилья в рассрочку застройщики при любом раскладе остаются в плюсе, так как при потере клиента они могут потом продать квартиру в два раза дороже фиксированной стоимости.