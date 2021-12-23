Риелторы усомнились в словах Путина о рекордном строительстве

Президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной пресс-конференции 23 декабря заявил, что Россия достигла в 2021 году рекордного показателя в строительстве - 90 миллионов квадратных метров. По его словам, такой результат достигнут впервые в новейшей истории государства.

«Президенту, наверное, виднее, с точки зрения объемов. Но надо понимать, что, это, конечно, достигнуто преимущественно благодаря стимулированию жилищного рынка ипотекой. Но 90 миллионов - это не такой большой объем жилищного строительства. Если я правильно помню, речь шла о том, что мы должны строить в год не 90, а 125 «квадратов». Но в последние три года у нас падают объемы строительства жилья. В моем понимании, 90 миллионов можно посчитать тогда, когда это жилье будет введено в эксплуатацию, не просто построено, а именно введено. Нужно более взвешено к этому отнестись, год еще не закончился», - отметил Апрелев.

В соответствии с указом президента Владимира Путина, объем жилищного строительства в РФ должен быть увеличен не менее, чем до 120 млн «квадратов» в год к 2030 году. Как отмечала президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», ипотека становится все менее доступной для россиян из-за повышения ключевой ставки.

