Путин объявил о рекордных показателях в строительстве жилья

Российская Федерация в 2021 году сумела достичь рекордных показателей в сфере строительства жилья. Возведено 90 миллионов квадратных метров. Такую статистику привёл президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.

Глава государства поздравил всех сотрудников строительной отрасли с растущим объемом ввода жилья.

Кроме того, президент сообщил, что инвестиции в основной капитал на ноябрь составили 7,6%, а в целом по году — 6%, причём в прошлом году по этому показателю наблюдался спад.

