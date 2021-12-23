Путин объявил о рекордных показателях в строительстве жилья
Российская Федерация в 2021 году сумела достичь рекордных показателей в сфере строительства жилья. Возведено 90 миллионов квадратных метров. Такую статистику привёл президент РФ Владимир Путин на ежегодной большой пресс-конференции.
Глава государства поздравил всех сотрудников строительной отрасли с растущим объемом ввода жилья.
Кроме того, президент сообщил, что инвестиции в основной капитал на ноябрь составили 7,6%, а в целом по году — 6%, причём в прошлом году по этому показателю наблюдался спад.
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