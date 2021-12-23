Путин назвал три драйвера роста экономики России

Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос, назвал три драйвера роста российской экономики.

По его словам, это сбережение народа, развитие инфраструктуры и повышение производительности труда.

По его словам, российская экономика восстанавливается быстрее, чем ведущие мировые.

«У нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира. И мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны. Рост ВВП 4,5% ожидается в этом году, сейчас он 4,6%», - отметил Путин.

