Путин назвал три драйвера роста экономики России
Владимир Путин на ежегодной пресс-конференции, отвечая на соответствующий вопрос, назвал три драйвера роста российской экономики.
По его словам, это сбережение народа, развитие инфраструктуры и повышение производительности труда.
По его словам, российская экономика восстанавливается быстрее, чем ведущие мировые.
«У нас уровень спада экономики составил 3%, что гораздо ниже, чем во многих ведущих экономиках мира. И мы восстановились гораздо быстрее, чем другие страны. Рост ВВП 4,5% ожидается в этом году, сейчас он 4,6%», - отметил Путин.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru