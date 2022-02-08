«Подрывная деятельность»: Аналитик раскритиковал ЦБ за ключевую ставку
Политика Центробанка по ключевой ставке не повлияет на инфляцию, однако ухудшит положение дел для бизнеса и рядовых граждан, считает экономист Владимир Левченко.
Денежная политика Центробанка является вредительством и не несет жителям России ничего хорошего, заявил финансовый аналитик фондового рынка Владимир Левченко в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
11 февраля пройдет заседание Банка России по ключевой ставке. Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина заявляла, что регулятор «недобрал жесткости» по ключевой ставке.
«Если кровь носом пошла, то единственный вариант – это наложить на горло удавку, чтобы больной был точно мертв и кровь у него не шла никогда. ЦБ так действует всегда, особенно под руководством госпожи Набиуллиной. Что можно ожидать от человека, который на полном серьезе рассказывает, назовем вещи своими именами, сказки о связи с процентной ставки с инфляцией? Процентная ставка в экономике зависит от нормы прибыли, а не от инфляции. Здесь налицо подрывная деятельность со стороны нашего Центрального банка. В тот момент, когда нашей стране грозят серьезные санкции за «виртуальное вторжение» на Украину, они предлагают запретить криптовалюту, чтобы уж точно нельзя было от этих санкций уйти. Делают все, чтобы максимально быстро загнать экономику в рецессию. У нас инфляция не монетарного характера, в нашей стране она была таковой практически всегда. Влияние денежно-кредитной политики ЦБ на инфляцию не является ключевым. Мы получаем то, что получаем: крайне слабый экономический рост в течение длительного периода времени. В этом году даже при таких ценах на энергоносители с очень большой долей вероятности наша экономика свалится в рецессию, в том числе благодаря действиям Центробанка», - отметил экономист.
Левченко также рассказал, чего ждать россиянам после повышения ключевой ставки.
«Он может поднять ставку вплоть до одного процентного пункта. В целом, регуляторы по всему миру идут за динамикой рынка. Нужно смотреть за долговым рынком, у нас это рынок государственных облигаций. Вслед за ростом ставок на долговым рынке реагирует ЦБ и поднимает процентную ставку. Следом растут ставки по депозитам и кредитам в банковской системе. Вырастет ипотека и вырастут ставки по кредитам для бизнеса и для малого, и для среднего, по всем фронтам. На текущий момент вровень резервов под обесценивание активов в банковской системе крайне низкий, этот уровень начнет расти, и кроме роста кредитных ставок бизнес столкнется еще и с ужесточением формальных норм для выдачи кредитов», - подытожил аналитик.
Ранее член президиума Столыпинского клуба, экономист Владислав Жуковский поделился неутешительным прогнозом по развитию российской экономики с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
13,1 млн+166 тыс. / сут.
Умерли
337 тыс.+698 / сут.
Выздоровели
10,7 млн+81 188 / сут.
- Россиянин Вик Уайлд после пекинской бронзы завершил карьеру
- Умер глава Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики Игорь Носов
- «Ни**** не поняла»: Мишина ответила на вопрос после победы фигуристов на ОИ-2022. Видео
- Макрон проводит переговоры с Зеленским после встречи с Путиным. Видео
- В Кремле опровергли сделку Путина и Макрона по Украине
- «Мосинжпроект» предложит новые проекты комплексного развития Екатеринбурга
- В КПРФ подтвердили, что лидером партии остаётся Зюганов
- Верховный суд ликвидировал партию «Добрых дел»
- Песков прокомментировал использование Путиным фразы про «красавицу»
- В Кремле оценили готовность Путина встретиться с Зеленским
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru