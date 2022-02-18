Сбербанк повысил ставки по ипотеке и популярным вкладам
Сбербанк повысил ставки по ряду популярных вкладов на 1-1,5 процентных пункта. Об этом сообщает пресс-служба кредитной организации.
«С 18 февраля повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка - "Сбервкладу" и "Сбервкладу прайм": рост составил 1 и 1,5 п.п. соответственно. Теперь максимальная доходность (с учетом капитализации процентов) по "Сбервкладу прайм" составит 9,5%», — говорится в сообщении банка.
Кроме того, ставка по вкладу «Промо Управляй» вырастет на 1,05 - 1,25 п.п. в зависимости от суммы остатка и срока размещения средств, пишет RT.
В то же время Сбербанк повысит до 11,3% ипотечную ставку на новостройки и вторичное жилье. Стоимость ипотеки увеличилась на 1 п.п.
Сбербанк в феврале уже повышал ставку по ипотеке: в начале месяца она прибавила 1 п.п. и составляла 10,3% годовых, напоминает Ura.ru.
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