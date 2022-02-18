Сбербанк повысил ставки по ипотеке и популярным вкладам

«С 18 февраля повышены процентные ставки по флагманским депозитам банка - "Сбервкладу" и "Сбервкладу прайм": рост составил 1 и 1,5 п.п. соответственно. Теперь максимальная доходность (с учетом капитализации процентов) по "Сбервкладу прайм" составит 9,5%», — говорится в сообщении банка.

Кроме того, ставка по вкладу «Промо Управляй» вырастет на 1,05 - 1,25 п.п. в зависимости от суммы остатка и срока размещения средств, пишет RT.

В то же время Сбербанк повысит до 11,3% ипотечную ставку на новостройки и вторичное жилье. Стоимость ипотеки увеличилась на 1 п.п.

Сбербанк в феврале уже повышал ставку по ипотеке: в начале месяца она прибавила 1 п.п. и составляла 10,3% годовых, напоминает Ura.ru.

