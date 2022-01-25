«Опасный хайп»: Россияне будут «побираться на помойках», если растратят пенсии на квартиры

Инициатива о досрочном использовании пенсий на покупку жилья оставит людей без денег и поднимет и без того высокие цены на квартиры, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Ранее федеральная риелторская компания «Этажи» предложила разрешить гражданам России до выхода на пенсию использовать свои пенсионные накопления на покупку жилья, земельных участков или строительство домов.