«Опасный хайп»: Россияне будут «побираться на помойках», если растратят пенсии на квартиры

Опыт Казахстана показал, что люди, купив «на пенсию» квартиры, остались без денег, и риелторы там уже не радуются, сказала НСН Ирина Радченко.

Инициатива о досрочном использовании пенсий на покупку жилья оставит людей без денег и поднимет и без того высокие цены на квартиры, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Ранее федеральная риелторская компания «Этажи» предложила разрешить гражданам России до выхода на пенсию использовать свои пенсионные накопления на покупку жилья, земельных участков или строительство домов.

В Союзе пенсионеров поддержали идею досрочно открывать «копилку» для покупки жилья
«Это не они придумали, в Казахстане такая идея уже реализована. С 2017 или 2018 года там разрешили использовать пенсионные накопления для покупки квартир, это вызвало достаточно сильный всплеск покупательской активности и цены очень сильно выросли. Многие казахские риелторы и застройщики, с одной стороны, радовались, а с другой стороны понимали, что дальше граждане останутся без пенсий. Да, он будет жить в квартире, а что он есть будет? Будет побираться на помойках?» - предупредила Радченко.

Она назвала данную инициативу «хайпом» и выразила надежду, что она никогда не будет реализована.

«Я очень надеюсь, что никто ничего такого не введет. Кто-то сидит в пресс-службе и выдумывает какие-то истории, чтобы вы их потом цитировали. Я их не критикую, но давайте без дураков. Эта инициатива риелторской компании – чисто для хайпа. Они уже не в первый раз запускают какие-то такие идеи. Понятно, что риелторам нужно увеличить количество клиентов и, если будут использоваться пенсионные средства, наверное их станет больше. Так что очевидно, почему они это предлагают. Предлагаю не относиться серьезно к подобным популистским заявлениям», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».

Со своей стороны, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский сказал НСН, что не видит «подводных камней» в данной инициативе и признался, что поддержал бы ее.

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ФОТО: РИА Новости / Павел Лисицын
ТЕГИ:ИпотекаНедвижимостьПенсионеры
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