«Опасный хайп»: Россияне будут «побираться на помойках», если растратят пенсии на квартиры
Опыт Казахстана показал, что люди, купив «на пенсию» квартиры, остались без денег, и риелторы там уже не радуются, сказала НСН Ирина Радченко.
Инициатива о досрочном использовании пенсий на покупку жилья оставит людей без денег и поднимет и без того высокие цены на квартиры, заявила в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Ранее федеральная риелторская компания «Этажи» предложила разрешить гражданам России до выхода на пенсию использовать свои пенсионные накопления на покупку жилья, земельных участков или строительство домов.
«Это не они придумали, в Казахстане такая идея уже реализована. С 2017 или 2018 года там разрешили использовать пенсионные накопления для покупки квартир, это вызвало достаточно сильный всплеск покупательской активности и цены очень сильно выросли. Многие казахские риелторы и застройщики, с одной стороны, радовались, а с другой стороны понимали, что дальше граждане останутся без пенсий. Да, он будет жить в квартире, а что он есть будет? Будет побираться на помойках?» - предупредила Радченко.
Она назвала данную инициативу «хайпом» и выразила надежду, что она никогда не будет реализована.
«Я очень надеюсь, что никто ничего такого не введет. Кто-то сидит в пресс-службе и выдумывает какие-то истории, чтобы вы их потом цитировали. Я их не критикую, но давайте без дураков. Эта инициатива риелторской компании – чисто для хайпа. Они уже не в первый раз запускают какие-то такие идеи. Понятно, что риелторам нужно увеличить количество клиентов и, если будут использоваться пенсионные средства, наверное их станет больше. Так что очевидно, почему они это предлагают. Предлагаю не относиться серьезно к подобным популистским заявлениям», - заключила собеседница «Радиоточки НСН».
Со своей стороны, председатель Союза пенсионеров России Валерий Рязанский сказал НСН, что не видит «подводных камней» в данной инициативе и признался, что поддержал бы ее.
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