Программу льготной ипотеки предложили расширить на «вторичку»

Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава рабочей группы по защите прав дольщиков Александр Якубовский предложил ввести льготную ипотеку на вторичное жилье в тех населенных пунктах, где не возводится новое жилье. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на текст письма, направленного депутатом председателю правительства России Михаилу Мишустину.

Депутат отметил, что льготные ипотечные программы в основном направлены на новое жилье, при этом в стране немало поселений, где новые дома не возводятся. По мнению автора письма, это ставит жителей страны в неравные условия. При этом программой «Сельской ипотеки» нельзя пользоваться жителям городов с населением больше 30 тысяч человек.

Кроме того, депутат предложил распространить на подобные поселения семейную ипотеку, программу для малоимущих, молодых специалистов, врачей и т.д. Кроме того, он заявил о необходимости ограничить приобретение квартир в домах, признанных аварийными.

Письмо направлено в Минфин и Минстрой. В последнем ведомстве считают, что эта инициатива нуждается в проработке, уточнило издание.

