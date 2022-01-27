Программу льготной ипотеки предложили расширить на «вторичку»
Член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, глава рабочей группы по защите прав дольщиков Александр Якубовский предложил ввести льготную ипотеку на вторичное жилье в тех населенных пунктах, где не возводится новое жилье. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на текст письма, направленного депутатом председателю правительства России Михаилу Мишустину.
Депутат отметил, что льготные ипотечные программы в основном направлены на новое жилье, при этом в стране немало поселений, где новые дома не возводятся. По мнению автора письма, это ставит жителей страны в неравные условия. При этом программой «Сельской ипотеки» нельзя пользоваться жителям городов с населением больше 30 тысяч человек.
Кроме того, депутат предложил распространить на подобные поселения семейную ипотеку, программу для малоимущих, молодых специалистов, врачей и т.д. Кроме того, он заявил о необходимости ограничить приобретение квартир в домах, признанных аварийными.
Письмо направлено в Минфин и Минстрой. В последнем ведомстве считают, что эта инициатива нуждается в проработке, уточнило издание.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
11,3 млн+74 692 / сут.
Умерли
328 тыс.+657 / сут.
Выздоровели
10,1 млн+28 197 / сут.
- Зеленский призвал сделать выводы после стрельбы в Днепре
- Песков заявил, что Путину известно о предложении помочь ДНР и ЛНР оружием
- Жириновский поддержал предложение поставить оружие в ДНР и ЛНР
- Четыре члена сборной России по биатлону не смогли вылететь на Олимпиаду в Пекин
- Против руководства Нацгвардии Украины возбудили дело о халатности после стрельбы в Днепре
- Медведев указал Обаме на место
- Мэр Мариуполя заявил, что политики на Западе нагнетают ситуацию
- Медведев заявил, что не верит в возможность отключения России от системы SWIFT
- В России штамм «омикрон» выявили уже в 74 регионах
- «Где сейчас Обама?»: Медведев ответил на угрозы «адских» антироссийских санкций Запада
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru