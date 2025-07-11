Расцвет Михайловского театра в Санкт-Петербурге приостановился в последние годы, так что возможный уход Владимира Кехмана с высоких театральных постов больше ударит по МХАТу имени Горького, заявил в интервью НСН театральный критик Владимир Кантор.

Ранее государственные информагентства сообщили, что директору МХАТа Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате, но не стали арестовывать, а отпустили под подписку о невыезде. Помимо МХАТа Кехман занимает пост художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Петербурге, где он работает с 2007 года. Кантор указал на последствия возможного расставания Кехмана с Михайловским театром.