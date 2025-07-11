Растраты и пиар: Как скандал с Кехманом ударит по его театрам
МХАТ важнее Михайловского театра в «активах Кехмана», сказал в эфире НСН Владимир Кантор, ну а СМИ тем временем раскопали многомиллиардные долги бывшего «бананового короля».
Расцвет Михайловского театра в Санкт-Петербурге приостановился в последние годы, так что возможный уход Владимира Кехмана с высоких театральных постов больше ударит по МХАТу имени Горького, заявил в интервью НСН театральный критик Владимир Кантор.
Ранее государственные информагентства сообщили, что директору МХАТа Владимиру Кехману предъявили обвинение в растрате, но не стали арестовывать, а отпустили под подписку о невыезде. Помимо МХАТа Кехман занимает пост художественного руководителя Михайловского театра в Санкт-Петербурге, где он работает с 2007 года. Кантор указал на последствия возможного расставания Кехмана с Михайловским театром.
«Любой уход руководителя, который работает достаточное время в коллективе, будь то театр или не театр, это, конечно, всегда нестандартная ситуация для коллектива. Если ему нужно будет уйти, или если контракт с ним не будет продлен, важно, кто придет ему на смену? При этом, мне кажется, что Михайловский театр - это не главное в активе этого человека, в театральном смысле для него важнее МХАТ», - разъяснил критик.
Кантор подтвердил, что при Кехмане Михайловский театр преобразился, посетовав, что в последние годы какого-то расцвета не наблюдается.
«Когда Кехман пришел к руководству Михайловским театром, а это было очень давно, он, безусловно, преобразился в смысле того, что стал современным театром. Кехман ввел туда различные современные маркетинговые стратегии, начал привлекать и режиссеров, и артистов, солистов из других театров. В тот момент театр не то чтобы расцвел, но про него стали говорить. Кехман сделал так, что о театре стали говорить и в городе, и за пределами Санкт-Петербурга. Другое дело, что когда он переключился на другие театры и руководил сразу несколькими, внимание к Михайловскому разделилось между этими крупными театрами - и НОВАТом, и МХАТом имени Горького. Сегодня определенный уровень в Михайловском театре, безусловно, поддерживается, но расцвета в последние годы я не замечал», - констатировал эксперт.
Касаясь работы Кехмана в Москве, он высказал мнение, что о МХАТе стали больше говорить, но театр не смог достичь лидерских позиций уровня МХТ имени Горького.
«МХАТ имени Горького многие годы находится в нестабильном положении. Я так понимаю, что назначение туда Кехмана, а до этого и Боякова - это попытки изменить ситуацию в крупном московском театре. Как показала практика, на сегодняшний день МХАТ пока что не стал лидером, таким, каким остается МХТ имени Чехова под руководством Хабенского. Можно критиковать или хвалить художественное руководство Хабенского, но этот театр остается одной из точек притяжения на театральной карте Москвы и тем более России. И при Боякове, и при Кехмане о МХАТе стали говорить, он стал больше на слуху. Кехман - это человек, который умеет делать хороший пиар, он хороший менеджер. Мы не знаем, как он ведет свои дела, но он делает так, чтобы эти театры «звучали» и люди про них что-то слышали: позитивное, негативное, скандальное, разное. А в плане качества спектаклей – это сложный разговор, нужно анализировать конкретные постановки, потому что театр – это большой организм», - заключил собеседник НСН.
По данным СМИ, Кехмана обвиняют в растрате при реконструкции старой сцены МХАТа. На этом фоне ТАСС сообщил, что у Кехмана есть задолженность по кредитам на сумму более 17,8 млрд руб. Кроме того, журналисты вспомнили, что ранее Кехмана называли «банановым королем». Он был владельцем компании JFC, которая в 2003 году контролировала треть импорта бананов в Россию, но была признана банкротом, отмечает «Радиоточка НСН».
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