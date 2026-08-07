Риелтор назвала роскошью парковочные места в жилых комплексах
Пространство для машин становится опцией комфорт-плюс и бизнес-класса, заявила НСН Ирина Радченко.
80% покупателей жилья имеют автомобили, но застройщики не всегда хотят строить удобные паркинги, поэтому они становятся все дороже, рассказала НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.
Власти Москвы пересмотрели требования к обеспеченности жилых комплексов машино-местами. Новые правила расчета закреплены постановлением правительства Москвы № 2118-ПП от 5 августа 2026 года. Документ вводит дифференцированный подход к определению необходимого количества парковок в зависимости от площади квартир и устанавливает переходный период для уже согласованных проектов. Если раньше большинство девелоперов ориентировались на обеспеченность примерно 0,4–0,6 машино-места на квартиру, то теперь минимальный показатель для наиболее массового сегмента увеличивается почти вдвое. Радченко оценила влияние нового закона на застройщиков.
«Это говорит о том, что 80% жителей будут иметь свои автомобили. Отразится ли это на строительстве, стоимости жилья и так далее? Нет, потому что все парковочные места продаются отдельно. Либо некоторые управляющие компании оставляют их у себя в фонде, а потом сдают в аренду и получают дивиденды из куска пространства. Проблема в том, чтобы сделать так, чтобы гаражные комплексы находились рядом с домами. Отдельные здания значительно уродуют территорию, потом не продашь квартиры. Значит, это должны быть подземные паркинги. Но это уже не эконом, а комфорт-плюс или бизнес-класс», — отметила она.
Ранее Радченко рассказала НСН, почему россияне чаще покупают вторичное жилье.
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