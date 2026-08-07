80% покупателей жилья имеют автомобили, но застройщики не всегда хотят строить удобные паркинги, поэтому они становятся все дороже, рассказала НСН вице-президент Международной академии ипотеки и недвижимости Ирина Радченко.

Власти Москвы пересмотрели требования к обеспеченности жилых комплексов машино-местами. Новые правила расчета закреплены постановлением правительства Москвы № 2118-ПП от 5 августа 2026 года. Документ вводит дифференцированный подход к определению необходимого количества парковок в зависимости от площади квартир и устанавливает переходный период для уже согласованных проектов. Если раньше большинство девелоперов ориентировались на обеспеченность примерно 0,4–0,6 машино-места на квартиру, то теперь минимальный показатель для наиболее массового сегмента увеличивается почти вдвое. Радченко оценила влияние нового закона на застройщиков.