В Госдуме оценили безопасность рассрочки при покупке квартиры

Сегодня застройщикам и покупателям выгодно прибегать к инструменту рассрочек, заявила брокер, директор агентства недвижимости Мария Солякова в пресс-центре НСН.

«У застройщиков есть сейчас рассрочка, у нас в агентстве 80% сделок сегодня приходится именно на этот инструмент», - отметил она.

С ней не согласился основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.

«На мой взгляд, это и для застройщиков, и для граждан очень плохой механизм, который никак не нивелирует потенциальных рисков. Попытка застройщиков выжить понятна. Застройщик продает финансовый инструмент вместо реальной недвижимости, а этот инструмент не имеет привязки к срокам вводам жилья в эксплуатацию. В итоге получается так, что рассрочка заканчивается, а вам нужно платить кредит, а за этот период недвижимость не подорожала, вы остаетесь у разбитого корыта», - отметил он.

Со своей стороны, депутат Госдумы зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева добавила, что все должны оценивать риски и возможности при рассрочке.

«Есть законопроект, который привяжет рассрочку к сроку ввода жилья в эксплуатацию. Это сделает этот инструмент более безопасным», - заключила она.

