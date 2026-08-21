В Госдуме оценили безопасность рассрочки при покупке квартиры
Мария Солякова, Константин Апрелев и Светлана Разворотнева в эфире НСН озвучили основные риски использования рассрочки.
Сегодня застройщикам и покупателям выгодно прибегать к инструменту рассрочек, заявила брокер, директор агентства недвижимости Мария Солякова в пресс-центре НСН.
«У застройщиков есть сейчас рассрочка, у нас в агентстве 80% сделок сегодня приходится именно на этот инструмент», - отметил она.
С ней не согласился основатель Российской гильдии риелторов Константин Апрелев.
«На мой взгляд, это и для застройщиков, и для граждан очень плохой механизм, который никак не нивелирует потенциальных рисков. Попытка застройщиков выжить понятна. Застройщик продает финансовый инструмент вместо реальной недвижимости, а этот инструмент не имеет привязки к срокам вводам жилья в эксплуатацию. В итоге получается так, что рассрочка заканчивается, а вам нужно платить кредит, а за этот период недвижимость не подорожала, вы остаетесь у разбитого корыта», - отметил он.
Со своей стороны, депутат Госдумы зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева добавила, что все должны оценивать риски и возможности при рассрочке.
«Есть законопроект, который привяжет рассрочку к сроку ввода жилья в эксплуатацию. Это сделает этот инструмент более безопасным», - заключила она.
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